Logo
Large banner

Tramp: Ako loši momci počnu da pucaju...

Izvor:

Agencije

22.01.2026

16:11

Komentari:

1
Гренланд
Foto: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da njegova administracija vodi pregovore o sporazumu koji bi Sjedinjenim Američkim Državama omogućio potpuni pristup Grenlandu što je, kako je naveo, ključno za nacionalnu bezbjednost.

"Sve dolazi preko Grenlanda. Ako loši momci počnu da pucaju, dolazi preko Grenlanda. To je prilično neprocjenjivo. Nevjerovatno je. Znate, (bivši američki predsjednik) Ronald Regan je imao tu ideju davno, ali mi u tom trenutku nismo imali nikakvu tehnologiju. Koncept je bio odličan, ali nije bilo tehnologije. Sada imamo nevjerovatnu tehnologiju", rekao je Tramp.

On je objasnio da su SAD i NATO postigli "okvir budućeg sporazuma" za pristup SAD toj teritoriji.

"Na osnovu veoma produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom i, zapravo, čitavim arktičkim regionom", izjavio je Tramp za američke medije.

Tramp je rekao da će sporazum, ako bude finalizovan, "biti odličan za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO-a", dodajući da ga je sporazum naveo da obustavi planirane tarife.

"Na osnovu ovoga, neću uvoditi tarife koje su trebalo da stupe na snagu 1. februara", rekao je on.

Dodao je da SAD ima najbolju opremu na svijetu - "patriote", "tomahavke", "F-35".

"Ta oprema je potrebna drugim zemljama i nama. Ali, proizvodnja traje predugo, moramo to da ubrzamo", rekao je Tramp.

Podijeli:

Tagovi:

Grenland Tramp

Donald Tramp

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Сандро Силајџић депортован из САД-а

Region

Dervenćanina deportovali nakon 30 godina života u SAD, razlog bizaran

2 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Svijet

Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

3 h

0
Владимир Зеленски, Давос

Svijet

Počeo sastanak Trampa i Zelenskog u Davosu

4 h

0
Додик поздравио Трампову иницијативу о оснивању Одбора за мир

Republika Srpska

Dodik pozdravio Trampovu inicijativu o osnivanju Odbora za mir

4 h

9

Više iz rubrike

Захарова: Оптужбе Макрона на рачун Русије покушај да се прикрију сопствене грешке

Svijet

Zaharova: Optužbe Makrona na račun Rusije pokušaj da se prikriju sopstvene greške

2 h

0
Нуклеарни бункер у Великој Британији за неколико дана ће пасти у море, нема му спаса

Svijet

Nuklearni bunker u Velikoj Britaniji za nekoliko dana će pasti u more, nema mu spasa

2 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски

Svijet

Okončan sastanak Trampa i Zelenskog, evo šta je poručeno

3 h

0
Потпуно необичан призор: Плажа затрпана помфритом

Svijet

Potpuno neobičan prizor: Plaža zatrpana pomfritom

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

55

"Gori u bikiniju": Naša pjevačica kojoj treba 9.000 evra mjesečno da "preživi", sad uživa sa milionerom

17

49

Koji je najopasniji trenutak u životu svakog čovjeka? Vladika Nikolaj o tome kada počinjemo da "klizimo"

17

47

Tompson mora da sruši dva ilegalna objekta u Čavoglavama

17

42

Vozači oprez! Zbog porasta temperature postoji opasnost od odrona

17

40

Tošić iz osvete izbacio Karleušine ljubimce iz kuće i otpustio kućne pomoćnice?!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner