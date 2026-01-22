Tramp: Ako loši momci počnu da pucaju...

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da njegova administracija vodi pregovore o sporazumu koji bi Sjedinjenim Američkim Državama omogućio potpuni pristup Grenlandu što je, kako je naveo, ključno za nacionalnu bezbjednost.

"Sve dolazi preko Grenlanda. Ako loši momci počnu da pucaju, dolazi preko Grenlanda. To je prilično neprocjenjivo. Nevjerovatno je. Znate, (bivši američki predsjednik) Ronald Regan je imao tu ideju davno, ali mi u tom trenutku nismo imali nikakvu tehnologiju. Koncept je bio odličan, ali nije bilo tehnologije. Sada imamo nevjerovatnu tehnologiju", rekao je Tramp.

On je objasnio da su SAD i NATO postigli "okvir budućeg sporazuma" za pristup SAD toj teritoriji.

"Na osnovu veoma produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekretarom NATO-a, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom i, zapravo, čitavim arktičkim regionom", izjavio je Tramp za američke medije.

Tramp je rekao da će sporazum, ako bude finalizovan, "biti odličan za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO-a", dodajući da ga je sporazum naveo da obustavi planirane tarife.

"Na osnovu ovoga, neću uvoditi tarife koje su trebalo da stupe na snagu 1. februara", rekao je on.

Dodao je da SAD ima najbolju opremu na svijetu - "patriote", "tomahavke", "F-35".

"Ta oprema je potrebna drugim zemljama i nama. Ali, proizvodnja traje predugo, moramo to da ubrzamo", rekao je Tramp.