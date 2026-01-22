Potpuno neobičan prizor: Plaža zatrpana pomfritom

Jedna od plaža u britanskom Istbornu zatrpana je nepečenim pomfritom, koji je prema procjenama nadležnih dospio u more iz oko 20 brodskih kontejnera koji su završili u vodi tokom nedavne oluje u Lamanšu.

Fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama pokazuju da je obala zatrpana nepečenim pomfritom, dok je primjećen i veliki broj plastičnih kesa.

Mještani su kontaktirali nadležne službe i organizovali čišćenje plaže.

Oni upozoravaju da bi ovo moglo ozbiljno da utiče na ekosistem, a posebnu su zabrinutost izrazili zbog životinja koje se kreću i hrane na ovom dijelu obale.

Stručnjaci upozoravaju da razgradnja bačenih proizvoda može narušiti i kvalitet vode, što dovodi do smanjenja kiseonika, a time se ugrožavaju ribe, rakovi i drugi organizmi.

"Bačene namirnice, posebno bogate skrobom, mogu izazvati fermentaciju u crijevima životinja, što dovodi do dijareje, povraćanja, dehidracije i nadimanja", rekao je Trevor Viks iz lokalne organizacije za pomoć životinjama.