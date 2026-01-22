Povećan izvoz iz Srpske, evo i za koliko

Republika Srpska je u 2025. godini ostvarila izvoz vrijedan pet milijardi i 354 miliona KM, što je za 6,1 odsto više nego u periodu januar-decembar prethodne godine, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U istom periodu ostvaren je uvoz od sedam milijardi i 628 miliona KM, odnosno 3,9 odsto više nego 2024. godine, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 70,2 odsto.

U decembru 2025. godine ostvaren je izvoz od 456 miliona KM, što je za 9,5 odsto više nego u decembru 2024, te uvoz od 678 miliona KM ili 8,1 odsto više nego u decembru u godini ranije, dok je procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio 67,3 odsto.

Najviše je izvezeno u Hrvatsku - 943 miliona KM ili 17,6 odsto, te u Srbiju 936 miliona KM, odnosno 17,5 odsto.

Desezonirana industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u decembru 2025. godine, u poređenju sa novembrom, bila je veća za 13,6 odsto, dok je kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u decembru 2025, u poređenju sa decembrom prethodne godine, bila veća za 7,5 odsto.

Kalendarski prilagođena industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u periodu januar-decembar 2025. godine, u poređenju sa istim periodom 2024, manja je za 4,5 odsto.

U saopštenju je istaknuto da je broj zaposlenih u industriji u decembru 2025, u odnosu na novembar iste godine, manji za 0,1 odsto, te da je u industriji u decembru 2025. godine u odnosu na prosjek 2024. godine bilo manji za 4,3 odsto zaposlenih, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine manji je za 2,8 odsto.