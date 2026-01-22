Logo
Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

Telegraf

22.01.2026

14:06

Жењезничка несрећа у Шпанији
Najmanje pet osoba je povrijeđeno kada se voz uskog kolosijeka sudario sa kranom u Kartaheni u Španiji. Ovo je treća nesreća u posljednjih šest dana u ovoj evropskoj državi.

Do nesreće je došlo kada je voz okrznuo kran, koji je dijelom bio na pruzi, a tokom sudara voz je pretrpio materijalnu štetu.

Na sreću, nije došlo do iskliznuća iz šina.

Na društvenim mrežama kruži snimak nesreće.

U međuvremenu, ministar saobraćaja Oskar Puente izjavio je da radi na obnavljanju prigradskog željezničkog saobraćaja kompanije Rodalies u Kataloniji u četvrtak, koji je paralizovan drugi dan zbog štrajka mašinovođa.

Puente je rekao da razumije u kakvom su stanju radnici, koji su pretrpjeli gubitak dvojice kolega za samo nekoliko dana, ali je pozvao na smirivanje tenzija kako bi se situacija riješila.

Mašinovođe tvrde da bezbjednost nije zagarantovana, uprkos činjenici da je, prema Puenteu, menadžer španske željezničke infrastrukture u srijedu pregledao cijelu infrastrukturu.

Podsjetimo, ovo je treća željeznička nesreća u kratkom vremenskom roku koja se dogodila u Španiji.

Rano jutros su nastavljeni radovi u Adamuzu u Kordobi kako bi se pregledali i uklonili vozovi koji su učestvovali u nesreći u nedjelju i utvrdili uzroci sudara u kojem je poginulo najmanje 43 ljudi.

U Adamuzu se 18. januara dogodila jedna od najtežih željezničkih nesreća u zemlji u posljednjih više od jedne decenije. Dva brza putnička voza su iskočila iz šina i zatim se sudarila, usljed čega su desetine ljudi poginule, a stotine povrijeđene. Broj žrtava je porastao na 42 poginulih i veliki broj povrijeđenih, dok su spasilačke službe nastavile rad na terenu, a u zemlji su proglašena tri dana žalosti.

Dva dana kasnije kod Gelide, u Kataloniji, desila se nova nesreća kada je prigradski voz iskočio iz šina nakon što je zid urušen na prugu usljed jakih padavina. U ovom incidentu poginuo je mašinovođa, a 37 putnika je povrijeđeno.

Španija

željeznička nesreća

