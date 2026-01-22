Uskoro stiže prvi retrogradni Merkur u ovoj godini: Četiri znaka neće znati šta ih je snašlo

Prvi retrogradni Merkur u 2026. godini počinje 26. februara i trajaće do sredine marta. Ovaj period se u astrologiji smatra jednim od izazovnijih jer utiče na komunikaciju, planove i svakodnevne obaveze, naročito kod određenih horoskopskih znakova.

Tokom retrogradnog Merkura, planeta koja simbolizuje razmišljanje, govor i informacije izgleda kao da ide unazad. U astrološkom smislu to donosi zbrku u mislima, češće nesporazume, pogrešno protumačene poruke, kašnjenja i probleme u dogovorima. Ovi horoskopski znaci mogu imati utisak da ih drugi ne razumiju ili da se stalno moraju vraćati na već riješene teme.

Svijet Težak sudar na auto-putu: Auto smrskan

Posebno osetljiv period očekuje se za Ribe, Strijelčeve, Blizance i Djevice. Kod ovih znakova može se javiti veća konfuzija, nervoza ili frustracija u vezi sa planiranjem, komunikacijom i donošenjem odluka. Moguće je da će imati utisak da im ništa ne ide po planu i da se stalno pojavljuju nove prepreke.

Retrogradni Merkur, međutim, ne donosi samo probleme. Ovaj period često otvara prostor za preispitivanje prošlih situacija, odnosa i odluka. Stare teme mogu ponovo isplivati na površinu, a ljudi mogu dobiti priliku da nešto isprave, razjasne ili završe na drugačiji način nego ranije.

BiH PD PS BiH: Na dnevni red dodato raspisivanje konkursa za imenovanje člana CIK-a

Astrolozi savjetuju dodatni oprez kada je riječ o važnim odlukama, potpisivanju ugovora i započinjanju novih projekata. U ovom periodu je bolje usporiti, više provjeravati informacije i ne donositi ishitrene zaključke. Strpljenje i pažnja mogu pomoći da se izbjegnu nepotrebne greške i nesporazumi.