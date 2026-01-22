Logo
Large banner

Sveštenik otkrio kako pravilno koristiti bogojavljensku vodicu: Vjernici prave jednu veliku grešku

Izvor:

Žena Blic

22.01.2026

09:31

Komentari:

0
Свештеник открио како правилно користити богојављенску водицу: Вјерници праве једну велику грешку

Na praznik Bogojavljenje, mnogi vjernici tradicionalno uzimaju bogojavljensku vodicu, ali i dalje postoji niz pitanja o njenom značenju, pravilnoj upotrebi i čuvanju. Sveštenik Gligorije Marković je objasnio da bogojavljenska voda nema magična svojstva, već da njena snaga leži isključivo u vjeri onih koji je koriste.

Otac Gligorije Marković, paroh crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, istakao je da se bogojavljenska vodica pije sa vjerom i povjerenjem u Boga, a ne kao neka vrsta čudotvornog napitka. "Voda se koristi za šta god poželimo vezano za nas. Znači da je pijemo u vjeri da je Bog onaj koji je naše zdravlje, da je Bog onaj koji nam je neophodan, jer je istinita voda živa u njemu. Istovremeno, ona je naše pravo ukrepljenje".

stanivukovic 2

Banja Luka

Narodni front: Banjaluka u problemima, a gradonačelnika imamo samo na slikama

Prema Markovićevim riječima, vodica se može koristiti u svakoj prilici kada čovjek osjeća tjelesnu ili duhovnu slabost. "Ta voda se koristi za svaku našu nemoć i za svaku našu slabost i ona se čuva tokom cijele godine i upotrebljava u bilo kojoj prilici u kojoj želimo sebe da okrijepimo na tjelesni način, ali prevashodno duhovno", objašnjava sveštenik.

"To nije neka magija, ne, nećemo postati superheroji ako je popijemo, to je voda koja je neprekidno svjedočanstvo toga da je Bog onaj koji učestvuje u životima ljudi koji ga prizivaju". Otac Gligorije dodao je i da bogojavljenska vodica nema natprirodna svojstva u smislu da će onaj ko je pije dobiti vanredne moći, već da je njena svrha duhovno okrepljenje i osnaženje vjere.

Govoreći o tome da li bogojavljenska vodica može da se pokvari, sveštenik je istakao da je ključ u načinu na koji joj se pristupa.

Грчка

Svijet

Oluja "Hari" kosi sve pred sobom: Grčka razorena, ima mrtvih

"Ono što je bitno je da toj vodi pristupamo s vjerom i kada joj pristupamo tako onda ona sigurno postaje dio našeg života u Bogu. Mi vjerujemo da gdje god je Bog prisutan ne postoji ništa što bi moglo da naudi životu jer je Bog sam život", rekao je Marković.

"Vodicu uvijek treba da popijemo. Nema razloga da nam ostane i nema razloga da je čuvamo", rekao je, dodajući da nema potrebe ostavljati je "za neke buduće dane", već da je treba piti kada osjećamo potrebu za duhovnim i tjelesnim okrepljenjem.

Podijeli:

Tagovi:

sveštenik

pravoslavlje

Bogojavljenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У наредним данима постепени пораст температуре

Društvo

U narednim danima postepeni porast temperature

46 min

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда

Fudbal

Haos uoči meča Malme — Zvezda: Sukob Delija s domaćim navijačima

48 min

0
Александра Пријовић открила да се не сналази у кухињи: ''Од мене се нико неће најести''

Scena

Aleksandra Prijović otkrila da se ne snalazi u kuhinji: ''Od mene se niko neće najesti''

51 min

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ova 4 horoskopska znaka doživjeće istinsku sreću

57 min

0

Više iz rubrike

horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ova 4 horoskopska znaka doživjeće istinsku sreću

57 min

0
Шта је кинеско ходање које затеже стомак?

Zanimljivosti

Šta je kinesko hodanje koje zateže stomak?

1 h

0
Три хороскопска знака која срећу проналазе тек касније у животу

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka koja sreću pronalaze tek kasnije u životu

1 h

0
Добио казну од 200 евра због једноставног разговор

Zanimljivosti

Dobio kaznu od 200 evra zbog jednostavnog razgovor

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

10

00

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

09

59

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

09

59

Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

09

57

Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner