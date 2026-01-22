Sveštenik otkrio kako pravilno koristiti bogojavljensku vodicu: Vjernici prave jednu veliku grešku

Na praznik Bogojavljenje, mnogi vjernici tradicionalno uzimaju bogojavljensku vodicu, ali i dalje postoji niz pitanja o njenom značenju, pravilnoj upotrebi i čuvanju. Sveštenik Gligorije Marković je objasnio da bogojavljenska voda nema magična svojstva, već da njena snaga leži isključivo u vjeri onih koji je koriste.

Otac Gligorije Marković, paroh crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, istakao je da se bogojavljenska vodica pije sa vjerom i povjerenjem u Boga, a ne kao neka vrsta čudotvornog napitka. "Voda se koristi za šta god poželimo vezano za nas. Znači da je pijemo u vjeri da je Bog onaj koji je naše zdravlje, da je Bog onaj koji nam je neophodan, jer je istinita voda živa u njemu. Istovremeno, ona je naše pravo ukrepljenje".

Prema Markovićevim riječima, vodica se može koristiti u svakoj prilici kada čovjek osjeća tjelesnu ili duhovnu slabost. "Ta voda se koristi za svaku našu nemoć i za svaku našu slabost i ona se čuva tokom cijele godine i upotrebljava u bilo kojoj prilici u kojoj želimo sebe da okrijepimo na tjelesni način, ali prevashodno duhovno", objašnjava sveštenik.

"To nije neka magija, ne, nećemo postati superheroji ako je popijemo, to je voda koja je neprekidno svjedočanstvo toga da je Bog onaj koji učestvuje u životima ljudi koji ga prizivaju". Otac Gligorije dodao je i da bogojavljenska vodica nema natprirodna svojstva u smislu da će onaj ko je pije dobiti vanredne moći, već da je njena svrha duhovno okrepljenje i osnaženje vjere.

Govoreći o tome da li bogojavljenska vodica može da se pokvari, sveštenik je istakao da je ključ u načinu na koji joj se pristupa.

"Ono što je bitno je da toj vodi pristupamo s vjerom i kada joj pristupamo tako onda ona sigurno postaje dio našeg života u Bogu. Mi vjerujemo da gdje god je Bog prisutan ne postoji ništa što bi moglo da naudi životu jer je Bog sam život", rekao je Marković.

"Vodicu uvijek treba da popijemo. Nema razloga da nam ostane i nema razloga da je čuvamo", rekao je, dodajući da nema potrebe ostavljati je "za neke buduće dane", već da je treba piti kada osjećamo potrebu za duhovnim i tjelesnim okrepljenjem.