Posjekli tuđu šumu: Uhapšena dvojica Čelinčana

Autor:

Stevan Lulić

22.01.2026

10:48

Челинчани посјекли туђу шуму
Foto: Pexels/Photo by Andreas Berget

Čelinčani N.T. i B.S. uhapšeni su juče zbog sumnje da su posjekli tuđu šumu, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Naime, vlasnik šume u mjestu Zabrđe prijavio je da nepoznate osobe vrše bespravnu sječu njegove šume.

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta kojom prilikom su zatekli lica N.T. i B.S. koja su vršila bespravnu sječu šume hrasta", ističe se u saopštenju.

Na mjestu događaja policija je, zajedno sa radnicima Šumskog gazdinstva Vrbanja, izvršila uviđaj kojom prilikom je utvrđeno da je izvršena bespravna sječa 5,75 kubnih metara stabala hrasta.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

krađa šume

Čelinac

