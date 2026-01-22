Logo
Large banner

Brutalan napad na staricu (90): Udarao je pesnicama dok nije izgubila svijest, pa joj oteo torbu

Izvor:

Telegraf

22.01.2026

10:32

Komentari:

0
Бруталан напад на старицу (90): Ударао је песницама док није изгубила свијест, па јој отео торбу
Foto: Tanjug

Jezivo razbojništvo dogodilo se u ponedjeljak 19. januara u popodnevnim časovima na Voždovcu, kada je za sada nepoznati počinilac fizički napao baku i oteo joj torbu sa novcem.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, Lj. P. (90) je napadnuta dok se vraćala kući, prema informacijama koje je dala u policiji, njoj je nepoznata osoba prišla sa leđa i počela da je udara pesnicama po glavi i leđima. Nesrećna žena je prilikom napada pala udarivši glavom o trotoar i izgubila svijest.

68012df49e60b policija rs

Hronika

Tuča pa potjera u Kneževu: Banjalučanin nakon haosa uhapšen u Travniku

Baki su odmah pritrčali svjedoci i pozvali ekipu Hitne pomoći koja je došla na lice mjesta i pregledala je, a ljekari su joj ustanovili lake tjelesne povrede.

Kada je došla k sebi, žena je primjetila da joj nema torbe u kojoj su joj bila sva lična dokumenta, telefon i novac. Odmah nakon pregleda uputila se u policijsku stanicu da prijavi razbojništvo.

Ona je u policiji izjavila da je u torbi imala preko 200.000 dinara, kao i da nije sigurna da li je napadač imao informaciju koliko novca je imala kod sebe.

rotacija policija rs mup rs

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Policija je odmah započela istragu i intenzivno traga za počiniocem, a u toku je pregledanje nadzornih kamera u okolini, kao i ispitivanje svjedoka ovog jezivog napada na staricu.

O svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.

Podijeli:

Tagovi:

Beograd

fizički napad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На граничним прелазима са БиХ заплијењена два аутомобила

Hronika

Na graničnim prelazima sa BiH zaplijenjena dva automobila

3 h

0
Илустрација

Hronika

Banjalučanin pijan opljačkao market

3 h

0
Експлозија у Дервенти

Hronika

Detalji snažne eksplozije u Derventi: U izgorjelom automobilu pronađeno tijelo

3 h

0
У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

Zdravlje

U Rusiji razvijen lijek za liječenje hepatitisa B, mogao bi se koristiti za liječenje raka

3 h

0

Više iz rubrike

Туча па потјера у Кнежеву: Бањалучанин након хаоса ухапшен у Травнику

Hronika

Tuča pa potjera u Kneževu: Banjalučanin nakon haosa uhapšen u Travniku

3 h

0
Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

3 h

0
На граничним прелазима са БиХ заплијењена два аутомобила

Hronika

Na graničnim prelazima sa BiH zaplijenjena dva automobila

3 h

0
Илустрација

Hronika

Banjalučanin pijan opljačkao market

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner