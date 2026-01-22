Brutalan napad na staricu (90): Udarao je pesnicama dok nije izgubila svijest, pa joj oteo torbu

Jezivo razbojništvo dogodilo se u ponedjeljak 19. januara u popodnevnim časovima na Voždovcu, kada je za sada nepoznati počinilac fizički napao baku i oteo joj torbu sa novcem.

Prema prvim nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, Lj. P. (90) je napadnuta dok se vraćala kući, prema informacijama koje je dala u policiji, njoj je nepoznata osoba prišla sa leđa i počela da je udara pesnicama po glavi i leđima. Nesrećna žena je prilikom napada pala udarivši glavom o trotoar i izgubila svijest.

Baki su odmah pritrčali svjedoci i pozvali ekipu Hitne pomoći koja je došla na lice mjesta i pregledala je, a ljekari su joj ustanovili lake tjelesne povrede.

Kada je došla k sebi, žena je primjetila da joj nema torbe u kojoj su joj bila sva lična dokumenta, telefon i novac. Odmah nakon pregleda uputila se u policijsku stanicu da prijavi razbojništvo.

Ona je u policiji izjavila da je u torbi imala preko 200.000 dinara, kao i da nije sigurna da li je napadač imao informaciju koliko novca je imala kod sebe.

Policija je odmah započela istragu i intenzivno traga za počiniocem, a u toku je pregledanje nadzornih kamera u okolini, kao i ispitivanje svjedoka ovog jezivog napada na staricu.

O svemu je obaviješteno i nadležno tužilaštvo, a istraga je u toku.