Туча па потјера у Кнежеву: Бањалучанин након хаоса ухапшен у Травнику

Извор:
АТВ
22.01.2026
10:27
Коментари:0
Полиција у Кнежеву казнила је С.С. из Бањалуке због сумње да је учествовао у тучи, а потом бјежао од полиције аутомобилом BMW.
Он се сумњичи да је 20. јануара напао мушкарца из Кнежева, а потом аутом бјежао од полиције приликом чега је указивао да је наоружан чиме је спречавао полицијске службенике у вршењу службених радњи, кажу у ПУ Бањалука.
С.С. је након свега ухапшен у Травнику, а повријеђеном мушкарцу је помоћ указана у Дому здравља Кнежево.
АТВ незванично сазнаје да нападнути мушкарац није затражио кривично гоњење, па је стога С.С. добио прекршајни налог.
О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
