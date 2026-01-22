Logo
Туча па потјера у Кнежеву: Бањалучанин након хаоса ухапшен у Травнику

Туча па потјера у Кнежеву: Бањалучанин након хаоса ухапшен у Травнику

Полиција у Кнежеву казнила је С.С. из Бањалуке због сумње да је учествовао у тучи, а потом бјежао од полиције аутомобилом BMW.

Он се сумњичи да је 20. јануара напао мушкарца из Кнежева, а потом аутом бјежао од полиције приликом чега је указивао да је наоружан чиме је спречавао полицијске службенике у вршењу службених радњи, кажу у ПУ Бањалука.

С.С. је након свега ухапшен у Травнику, а повријеђеном мушкарцу је помоћ указана у Дому здравља Кнежево.

АТВ незванично сазнаје да нападнути мушкарац није затражио кривично гоњење, па је стога С.С. добио прекршајни налог.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

