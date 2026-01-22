Бањалучанин пијан опљачкао маркет

Извор:
АТВ
22.01.2026
10:19
Коментари:0
Полиција је ухапсила Н.М. из Бањалуке, због сумње да је насилно провалио у маркет и починио крађу.
Како су навели из Полицијске управе Бањалука Н.М. је ухапшен јуче због постојања основа сумње да је починио кривично дјело тешка крађа, а у вези са чланом 22. Кривичног законика Републике Српске.
"Наведено лице сумњичи се да је насилно ушло у маркет у Бањалуци. Испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,25 g/kg алкохола у организму. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука", пише у саопштењу бањалучке полиције.
