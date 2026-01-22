Logo
Large banner

Бањалучанин пијан опљачкао маркет

Извор:

АТВ

22.01.2026

10:19

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

Полиција је ухапсила Н.М. из Бањалуке, због сумње да је насилно провалио у маркет и починио крађу.

Како су навели из Полицијске управе Бањалука Н.М. је ухапшен јуче због постојања основа сумње да је починио кривично д‌јело тешка крађа, а у вези са чланом 22. Кривичног законика Републике Српске.

вакцина

Здравље

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

"Наведено лице сумњичи се да је насилно ушло у маркет у Бањалуци. Испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,25 g/kg алкохола у организму. О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука", пише у саопштењу бањалучке полиције.

Подијели:

Тагови:

пијан

razbojništvo

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

Здравље

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

4 ч

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Сцена

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

4 ч

0
Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

БиХ

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

4 ч

0
Експлозија у Дервенти

Хроника

Детаљи снажне експлозије у Дервенти: У изгорјелом аутомобилу пронађено тијело

4 ч

0

Више из рубрике

Експлозија у Дервенти

Хроника

Детаљи снажне експлозије у Дервенти: У изгорјелом аутомобилу пронађено тијело

4 ч

0
Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

Хроника

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

4 ч

0
Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

4 ч

0
Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Хроника

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

20

Подршка превозницима за сваки законом дозвољени облик протеста

14

14

САД преговара о добијању пуног приступа Гренланду

14

06

Трећа жељезничка несрећа у Шпанији за 6 дана: Сударили се воз и кран

14

00

Годишње у Српској више од 40 жена умре од рака грлића материце

13

59

"Нисте сами, имате пријатеље": м:тел вратио аутобуску линију Гламоч-Бањалука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner