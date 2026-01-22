Logo
Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак

АТВ

22.01.2026

10:25

Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак
Пјешак чији су иницијалиа А.Џ. /84/ преминуо је након саобраћајне незгоде која се догодила у мостарском приградском насељу Драчевице, на магистралном путу Мостар - Невесиње.

Незгода се догодила јуче када је пјешака ударило возило "форд" којим је управљао В.Б. /46/, а од задобијених повреда А.Џ. је преминуо у мостарској болници "Др Сафет Мујић".

Полиција Црна Гора

Хроника

На граничним прелазима са БиХ заплијењена два аутомобила

О свему је упознат надлежни тужилац, те су извршени увиђај и предузете потребне мјере, саопштено је данас из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

poginuo pješak

Мостар

Саобраћајна несрећа

