Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак

Извор:
АТВ
22.01.2026
10:25
Коментари:0
Пјешак чији су иницијалиа А.Џ. /84/ преминуо је након саобраћајне незгоде која се догодила у мостарском приградском насељу Драчевице, на магистралном путу Мостар - Невесиње.
Незгода се догодила јуче када је пјешака ударило возило "форд" којим је управљао В.Б. /46/, а од задобијених повреда А.Џ. је преминуо у мостарској болници "Др Сафет Мујић".
О свему је упознат надлежни тужилац, те су извршени увиђај и предузете потребне мјере, саопштено је данас из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
