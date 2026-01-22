Na graničnim prelazima sa BiH zaplijenjena dva automobila

Granična policija Crne Gore zaplijenila je na graničnim prelazima sa BiH dva automobila visoke klase audi koje potražuje Interpol u Norveškoj i Austriji, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

- Na zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići-Deleuša, na ulazu u Crnu Goru iz pravca Bileće iz BiH, kontrolisan je crnogorski državljanin N.P, koji je upravljao vozilom audi A4 crnogorskih registarskih oznaka, u vlasništvu drugog lica - navedeno je u saopštenju.

Provjerom je utvrđeno da taj automobil potražuje Interpol Norveške, a vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalje postupanje službenicima Odjeljenja bezbjednosti Nikšić.

Na graničnom prelazu Šćepan Polje iz pravca Foče na ulazu iz BiH u Crnu Goru policija je, postupajući po operativnim informacijama, kontrolisala crnogorskog državljanina M.N. i pregledala vozilo "audi S6" podgoričkih registarskih oznaka u vlasništvu jednog privrednog subjekta.

- Provjerama je utvrđeno da vozilo potražuje Interpol Austrije, nakon čega je oduzeto i predato na dalje postupanje službenicima policije u Plužinama - piše u saopštenju.