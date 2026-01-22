Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

Jelena Karleuša prijavila je bivšeg muža Duška Tošića. On je, kako prenose mediji, navodno "upao" u dom na Dedinju gdje pjevačica živi sa ćerkama.

Mediji su kontaktirali pjevačicu kako bi provjerili šta se dešava, a Jelena Karleuša je potvrdila informaciju.

Kako je istakla, ona je trenutno u Dubaiju sa ćerkama, ali je slučaj prijavila policiji.

- Ja sam u Dubaiju sa djecom. On je upao tamo valjda, prijavila sam policiji - istakla je Jelena Karleuša.

Kako se saznaje, stan se vodi na djecu, a Jelena Karleuša je njihov zakonski staratelj.

Karleuša tvrdi da Duško ne plaća alimentaciju

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Djeca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pjevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da riješim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen - objasnila je Karlueša.