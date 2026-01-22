Zapaljeno sijeno, policija traga za piromanom

Policija u Sokocu traga za osobom koja je u mjestu Kusače zapalila šupu u kojoj se nalazilo sijeno.

"Policijskoj stanici prijavljeno je da je u noći 20/21.01.2026. godine u mjestu Kusače, opština Sokolac, izbio požar na pomoćnom objektu šupa u kojem se nalazila složena određena količina suvog sijena. Izvršenim uviđajem od strane policijskih službenika, uz prisustvo sudskog vještaka za zaštitu od požara i eksplozija, utvrđeno da je otvorenim plamenom navedeno sijeno zapaljeno kojom prilikom je objekat u potpunosti izgorio", kažu u PU Istočno Sarajevo.

Srećom, povrijeđenih osoba u ovom incidentu nije bilo.

Iz Policije navode da se, za sada, nepoznata osoba za kojom se traga sumnjiči za krivično djelo "Izazivanje opšte opasnosti“.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.