Logo
Large banner

Uhapšen mladić koji je pokušao da ubije majku

Izvor:

Telegraf

22.01.2026

08:17

Komentari:

0
Ухапшен младић који је покушао да убије мајку
Foto: Tanjug

Zemunska policija uhapsila je L. R. (25) zbog sumnje da je u srijedu ujutru, nakon brutalnog premlaćivanja, nožem pokušao da ubije svoju majku S. S. R. (56).

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, njemu se na teret stavlja pokušaj ubistva, dok se nesrećna žena sa teškim povredama vrata i glave nalazi u KBC Zemun.

Krvava drama odigrala se u sredu oko 8:30 časova u porodičnom stanu, kada je mirno jutro prekinuto jezivim nasiljem. Ono što je počelo kao verbalna svađa majke i sina, završilo se pokušajem najtežeg zločina.

Prvo je zverski mlatio, pa potegao nož

Istraga je otkrila svirepe detalje napada. Sin je najpre fizički nasrnuo na majku, zadajući joj brojne udarce po glavi i tijelu. Nesrećna žena primljena je u bolnicu u neprepoznatljivom stanju, sa mnogobrojnim masnicama i podlivima po cijelom tijelu, teškom ranom na vratu nanetom nožem i povredama na rukama koje su nastale dok je pokušavala da se odbrani od sječiva.

Borba za život u KBC Zemun

Žrtva je kolima Hitne pomoći hitno prevezena u bolnicu, gdje su joj konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život. Zbog kritičnog stanja, smještena je na odjeljenje Šoka, a ljekari neprestano prate njene vitalne funkcije.

Određeno zadržavanje po nalogu VJT

auto kljuc piksabej

Auto-moto

Vlasnik firme iz BiH tvrdi da je prevaren u Njemačkoj

Brzom reakcijom policije, napadač je odmah lišen slobode. Više javno tužilaštvo je, s obzirom na težinu povreda i način izvršenja djela, incident odmah okvalifikovalo kao pokušaj ubistva. L. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti izveden pred tužioca.

Komšije su i dalje u stanju potpunog šoka.

"Čuli smo buku i zapomaganje u sredu ujutru, ali niko nije mogao da vjeruje da je sin spreman da sopstvenoj majci nanese takve povrede. Svi se molimo da žena preživi," kaže jedan od potresenih komšija.

(Telegraf.rs)

Podijeli:

Tagovi:

porodično nasilje

pokušaj ubistva

majka

Zemun

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Добио казну од 200 евра због једноставног разговор

Zanimljivosti

Dobio kaznu od 200 evra zbog jednostavnog razgovor

1 h

0
Власник фирме из БиХ тврди да је преварен у Њемачкој

Auto-moto

Vlasnik firme iz BiH tvrdi da je prevaren u Njemačkoj

1 h

0
Новак Ђоковић : Франческо Маестрели

Tenis

Đoković pokazao moć: Dominantno do trećeg kola

2 h

0
Помоћу само једног састојка из кухиње жуте мрље са јастука ће нестати за трен

Savjeti

Pomoću samo jednog sastojka iz kuhinje žute mrlje sa jastuka će nestati za tren

2 h

0

Više iz rubrike

Аутобус превоз

Hronika

Žena pala pod autobus na stajalištu

3 h

0
Хорор: Син претукао мајку, па је избо ножем

Hronika

Horor: Sin pretukao majku, pa je izbo nožem

12 h

0
Ужас у Мостару: Пјешак подлегао након несреће

Hronika

Užas u Mostaru: Pješak podlegao nakon nesreće

17 h

0
"Овјерио жену којом је био опсједнут 30 година": Подигнута оптужница против Ранка Јаћимовића

Hronika

"Ovjerio ženu kojom je bio opsjednut 30 godina": Podignuta optužnica protiv Ranka Jaćimovića

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

00

Diše se na škrge: Nezdrav vazduh u više gradova

10

00

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

09

59

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

09

59

Teška nesreća u Banjaluci, više povrijeđenih

09

57

Piromani tokom noći zapalili šupu sa sijenom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner