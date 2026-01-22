Logo
Žena pala pod autobus na stajalištu

Tanjug

22.01.2026

07:01

0
Аутобус превоз
Foto: Jen/Pexels

U Beogradu se tokom protekle noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda - gaženje pješaka na Banovom brdu, u kojoj je jedna žena teško povrijeđena, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.40 sati u Požeškoj ulici, kada je žena (63) na početnoj stanici pala pod autobus, koji joj je prešao preko noge, nakon čega je ekipa hitne pomoći prevezla na VMA.

Beograd

Saobraćajna nesreća

