Žena pala pod autobus na stajalištu

Izvor:
Tanjug
22.01.2026
07:01
Komentari:0
U Beogradu se tokom protekle noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda - gaženje pješaka na Banovom brdu, u kojoj je jedna žena teško povrijeđena, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.
Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.40 sati u Požeškoj ulici, kada je žena (63) na početnoj stanici pala pod autobus, koji joj je prešao preko noge, nakon čega je ekipa hitne pomoći prevezla na VMA.
Društvo
3 h0
Fudbal
10 h0
Nauka i tehnologija
11 h0
Scena
11 h0
Hronika
12 h0
Hronika
17 h0
Hronika
18 h0
Hronika
19 h0
Najnovije
Najčitanije
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Trenutno na programu