Pokušaj ubistva u Bijeljini: Dvoje uhapšenih, nekoliko povrijeđenih

Stevan Lulić

21.01.2026

14:20

Покушај убиства у Бијељини: Двоје ухапшених, неколико повријеђених
Foto: ATV

B.J. iz Bijeljine uhapšen je zbog pokušaja ubistva, dok je D.B. iz istog grada završio u lisicama zbog sumnje da je počinio krivična djela "Teška tjelesna povreda“ i "Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Naime, Policiji je prijavljeno da je u porodičnoj kući na području grada Bijeljina došlo do fizičkog nasilja između više osoba, te da su se dvije udaljile sa lica mjesta.

"Povrijeđenim licima je ukazana medicinska pomoć u zdravstvenoj ustanovi u Bijeljini", kažu u PU Bijeljina ne navodeći koliko tačno osoba je povrijeđeno.

Operativnim radom B.J. i D.B. su pronađeni i uhapšeni.

"Na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Bijeljini, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, izvršen je pretres na jednoj lokaciji koju koristi lice D.B., kojom prilikom je pronađena i privremeno oduzeta bijela praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain ukupne mase 62,7 grama", dodaju u policiji.

Izvršenim ispitivanjem na prisustvo opojnih droga u organizmu, kod B.J. utvrđeno je prisustvo opojne droge "kokain“ i "amfetamin“.

Osumnjičeni B.J. i D.B, zajedno uz izvještaje o počinjenim krivičnim djelima, biće predati u nadležnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

