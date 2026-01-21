Logo
Detalji akcije MUP-a Srpske: Vjeroučitelj uhapšen zbog vrbovanja djece za pornografiju

Детаљи акције МУП-а Српске: Вјероучитељ ухапшен због врбовања дјеце за порнографију
M.H. iz Bijeljine uhapšen je u policijskoj akciji "Sistem" zbog sumnje da je iskorištavao djecu za pornografiju.

Kako ATV nezvanično saznaje, riječ je o bijeljinskom vjeroučitelju.

Podsjećamo, akciju su sproveli policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Bijeljina.

Заплијењени телефон

Hronika

Akcija u Srpskoj: Hapšenje zbog vrbovanja djece za pornografiju

dječija pornografija

