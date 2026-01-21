Logo
Horor: Sin pretukao majku, pa je izbo nožem

21.01.2026

21:33

Хорор: Син претукао мајку, па је избо ножем
Foto: ATV

U jutarnjim časovima, u KBC Zemun dovezena je S.S.R. (56), koja je zadobila teške tjelesne povrede u stanu u Zemunu, nezvanično saznaje Telegraf.

Kako nezvanično saznaje ovaj portal, do incidenta je došlo nakon verbalnog sukoba sa sinom L.R. (25).L.R. je fizički napao majku, a potom joj nožem nanio povrede u predjelu glave, vrata i ramena.

Ženi su konstatovane teške tjelesne povrede, a zadržana je na odjeljenju Šoka, gdje joj se pruža dalje liječenje.

L.R. se udaljio prije dolaska policije.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

osoba izbodena nožem

Zemun

