Horor: Sin pretukao majku, pa je izbo nožem

Izvor:
Telegraf
21.01.2026
21:33
Komentari:0
U jutarnjim časovima, u KBC Zemun dovezena je S.S.R. (56), koja je zadobila teške tjelesne povrede u stanu u Zemunu, nezvanično saznaje Telegraf.
Kako nezvanično saznaje ovaj portal, do incidenta je došlo nakon verbalnog sukoba sa sinom L.R. (25).L.R. je fizički napao majku, a potom joj nožem nanio povrede u predjelu glave, vrata i ramena.
Ženi su konstatovane teške tjelesne povrede, a zadržana je na odjeljenju Šoka, gdje joj se pruža dalje liječenje.
L.R. se udaljio prije dolaska policije.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Svijet
2 h0
Zanimljivosti
2 h0
Tenis
2 h0
Košarka
2 h0
Hronika
6 h0
Hronika
8 h0
Hronika
9 h0
Hronika
9 h0
Najnovije
Najčitanije
23
10
22
58
22
58
22
47
22
46
Trenutno na programu