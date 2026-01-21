Ova imena su dominirala 2025. godine u FBiH

"Imena odražavaju društvene strukture, kulturne norme i vrijednosne orijentacije vremena u kome su data" referenca je nekoliko socioloških radova. U FBiH u prošloj godini među djevojčicama posebno se izdvojilo ime Merjem, a među muškarcima Hamza.

Merjem i Hamza na vrhu u Federaciji

Tokom 2025. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine rođeno je više od 13.000 d‌jece. Ako je suditi prema imenima, roditelji su se i ove godine najčešće odlučivali za ona koja već dugo imaju snažno mjesto na vrhu ljestvica.

Među d‌jevojčicama se posebno izdvojilo ime Merjem, a visoku popularnost zadržala su i imena Sara, Asja, Esma i Iman. Kratka i zvučna imena poput Eme, Hane, Amine, Lejle i Une takođe su bila čest izbor, što pokazuje da roditelji i dalje najčešće biraju imena koja su im dobro poznata.

Kod d‌ječaka se nastavio sličan obrazac. Najviše roditelja odlučilo se za ime Hamza, dok su Ali, Ahmed, Davud i Omar ponovno potvrdili svoju dugogodišnju popularnost. Imena Amar, Harun, Imran, Eman i Adin takođe su se često pojavljivala.

U hercegovačkim sredinama ime i dalje nosi snažnu vezu s porodicom i naslijeđem. Ond‌je se rijeđe prate trendovi, a češće biraju imena koja su već dugo dio svakodnevice.

U HNŽ najčešće Ana i Ivan

U Hercegovačko-neretvanskoj županiji tokom 2025. godine rođeno je ukupno 1.210 d‌jece, od čega 655 d‌ječaka i 555 d‌jevojčica. U ovoj županiji roditelji su najčešće birali imena Ana, Marija i Marta za d‌jevojčice, dok su kod d‌ječaka prednjačili Ivan, Petar i Josip.

Među deset najčešćih imena za d‌jevojčice našla su se i imena Sara i Ema, kao i Eva, Rita, Iva, Mija i Hana, što pokazuje da se često biraju kratka i prepoznatljiva imena koja su već dugo prisutna kod nas.

Kada je riječ o d‌ječacima, uz vodeća imena Ivan, Petar i Josip, čest izbor bili su i Luka i Toma, dok su se među deset najčešćih našla i imena David, Niko i Jakov. Zabilježena su i imena Davud i Ali, jedna od najpopularnijih imena Federacije Bosne i Hercegovine.

Marta i Luka u ŽZH

U Zapadnohercegovačkoj županiji tokom 2025. godine rođeno je ukupno 828 d‌jece, od čega 436 d‌ječaka i 392 d‌jevojčice. U takvom uzorku roditelji su najčešće birali imena Marta, Iva i Ana za d‌jevojčice, dok su kod d‌ječaka prednjačili Luka i Josip.

Među deset najčešćih imena za d‌jevojčice našla su se i imena Petra i Lucija, a visoku zastupljenost imale su i Marija, Klara, Nika, Ema i Laura.

Kod d‌ječaka su se, uz Luku i Josipa, često pojavljivala i imena Ante, Ivan i Jakov. Među najčešćima su bili i Mihael, Petar, David, Matej i Toma, već dobro poznata imena u ovoj županiji.

HBŽ vjerna tradiciji - Marija i Josip

U Hercegbosanskoj županiji tokom 2025. godine rođeno je ukupno 272 d‌jece, od čega 145 d‌ječaka i 127 d‌jevojčica. U takvom uzorku roditelji su najčešće birali imena Marija i Josipa za d‌jevojčice, dok su kod d‌ječaka prednjačili Josip i Luka.

Među deset najčešćih imena za d‌jevojčice našla su se i imena Ana, Eva, Ivana, Marina i Marta, a zabilježena su i imena Diva, Iskra i Iva, koja su se pojavila u manjem broju, ali su ipak ušla među najčešće odabrana.

Kada je riječ o d‌ječacima, uz vodeća imena Josip i Luka, čest izbor bili su i Petar i Marko, dok su se među najčešćima našla i imena Ivan, Matej, Noa, Ante, David i Karlo.

Svake se godine izrađuju popisi najčešćih imena, na kojima se izmjenjuju tradicionalna i novija imena. Oni govore samo o učestalosti nekih imena, ali ne i o razlozima zbog kojih su roditelji neko ime odabrali. Na kraju, nije presudno je li ime tradicionalno, moderno ili neobično, jer se ono daje nekome ko je roditeljima važan i voljen. Upravo zato svako ime ima svoju ljepotu.

(Hercegovina.info)