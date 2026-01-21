Logo
Large banner

Dodik: Predložiću da ponovo otvaramo državne pekare

Izvor:

RTRS

21.01.2026

21:52

Komentari:

0
Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da pekari nekorektnim ponašanjem pokušavaju da iskoriste priču i poskupe hljeb te najavio da će predložiti formiranje državnog preduzeća koje će proizvoditi narodni hljeb.

"Nije moguće da je hljeb u Srbiji jedna KM, a kod nas dvije, a većinu pšenice uvozimo iz Srbije, imamo jeftiniju struju, subvencije. Formiraćemo najvjerovatnije državne pekare ili ćemo sa jednim brojem njih napraviti sporazum i ograničiti cijenu", rekao je Dodik.

Пекара-21012026

Banja Luka

Poskupjeli pekarski proizvodi u Banjaluci

On je naveo da će formiranje tog državnog preduzeća biti njegov prijedlog, a da onaj ko hoće da jede skup hljeb neka plaća koliko hoće.

"Preduzećemo mjere, u Republici Srpskoj ne teče med i mlijeko, ali je nešto bolje nego što je bilo", izjavio je Dodik za RTRS.

Ukazao da su u dva navrata dobro povećane plate, jer je namjera bila da se plaća rad, naglasivši da su plate povećane duplo više nego što je inflacija, a povećane su i penzije i borački dodatak.

On je napomenuo i da je u prošloj godini u privatnom sektoru u Srpskoj zaposleno 1.000 novih radnika, dok je 4.000 otpušteno u FBiH, gdje je i zaduženost veće.

Dodik je najavio da će na Sretenje, koji se obilježavamo i kao praznik u Republici Srpskoj, u okviru Univerzitetskog kliničkog centra biti otvoreno novo odjeljenje za smještaj teško oboljelih lica.

Naveo je da je to ideja bivšeg direktora UKC-a Vlade Đajića koja je bila veoma korisna i potrebna, te da se radilo na tome iako se nije znalo kako će se završiti, ali da je veoma bitno za pacijente oboljele od najteže bolesti.

Podijeli:

Tagovi:

Pekara

Milorad Dodik

državne pekare

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Понуда која мијења свијет: Путин одговара на Трампов потез, помиње и милијарде

Svijet

Ponuda koja mijenja svijet: Putin odgovara na Trampov potez, pominje i milijarde

1 h

0
Додик о апелацији Суду у Стразбуру: Њемачке судије сигурно неће гласати против Шмита

BiH

Dodik o apelaciji Sudu u Strazburu: Njemačke sudije sigurno neće glasati protiv Šmita

2 h

0
Нуклеарна електрана

Svijet

Prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji: Pokreću reaktor broj 6

2 h

0
Власница бордела

Zanimljivosti

Vlasnica bordela otkrila šta se dešava u sobi nakon što klijent ode: Ovo je prvo što urade

2 h

0

Više iz rubrike

Избио велики пожар у Семберији, гори фарма крава и оваца

Društvo

Lokalizovan veliki požar na farmi, vatrogasci ostaju na terenu

4 h

0
игле

Društvo

U Srpskoj godišnje umre 48 žena od raka grlića materice

4 h

0
Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

Društvo

Zbog zastoja u radu Gradske toplane elektro-mreža u Bijeljini pod velikim opterećenjem

5 h

0
гори фарма свиња у Гојсовцу код бијељине

Društvo

Gori farma svinja

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Juventus slavio protiv Benfike

22

58

Ovo je dvojnica Georgine Rodrigez: Svi gledaju Viktorijine fotografije u čudu, ni Ronaldo ih ne bi razlikovao

22

58

Naučnici našli „Ahilovu petu“ Grenlanda

22

47

Ovo se ne viđa često: Krava otelila petorke

22

46

U Kragujevcu proizvedeni prvi primjerci benzinca "grande panda"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner