Ponuda koja mijenja svijet: Putin odgovara na Trampov potez, pominje i milijarde

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da je dobio lični poziv od predsjednika SAD-a Donalda Trampa da se Rusija pridruži "Odboru za mir" i dodao da će Moskva odluku o tome donijeti nakon što razmotri dokumenta i konsultuje se sa saveznicima.

Putin je tokom sastanka sa Savjetom bezbjednosti Rusije rekao da je naložio ruskom Ministarstvu spoljnih poslova da prouči prijedlog o pridruživanju "Odboru za mir" i da se konsultuje sa partnerima.

Kako je istakao, u datom prijedlogu prije svega je riječ o regulisanju situacije na Bliskom istoku i o traženju mogućih puteva za rješavanje gorućih problema palestinskog naroda i ublažavanje najtežih problema humanitarne situacije u Pojasu Gaze.

"Cijeli proces mora pozitivno da utiče na dugoročno rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba, zasnovano na odgovarajućim odlukama Organizacije ujedinjenih nacija. Neophodno je da budu uzete u obzir neotuđive potrebe i zahtjevi Palestinaca. To se odnosi na rekonstrukciju Pojasa Gaze i njegove osnovne socijalne infrastrukture, sistema zdravstva i snabdijevanja vodom, kao i na uspostavljanje neprekidnog snabdijevanja hranom", objasnio je ruski lider.

Putin je poručio Rusija je spremna da za izdvoji jednu milijardu dolara iz ruskih sredstava koja su bila zamrznuta još za vrijeme prethodne administracije SAD.

On je dodao da bi dio zamrznutih ruskih sredstava mogao biti iskorišćen za obnovu Bliskog istoka nakon okončanja ukrajinskog konflikta.

On je zahvalio Trampu na pozivu i naglasio da Rusija podržava i da je uvijek podržavala sve napore usmjerene ka jačanju međunarodne stabilnosti.

"Takođe primećujemo doprinos aktuelne američke administracije pronalaženju rješenja za ukrajinsku krizu", naveo je Putin.

Podsjetimo, Tramp je prošle sedmice najavio formiranje "Odbora za mir"u okviru druge faze američkog plana u 20 tačaka za ratom razoreni Pojas Gaze, pri čemu bi on sam obavljao funkciju predsjedavajućeg tog tijela. Odbor je prvobitno imao za cilj okončanje sukoba u Gazi, međutim, Tramp je rekao da će imati mnogo širi domet i rješavati sukobe na globalnom nivou.

Bijela kuća je već imenovala sedam članova osnivačkog Izvršnog odbora, među kojima su američki državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof, Trampov zet Džared Kušner i bivši britanski premijer Toni Bler.

Do sada je više od 20 zemalja prihvatilo poziv da učestvuje u "Odboru za mir".