Tramp odustao od dodatnih carina za Evropu

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da odustaje od prijetnje o uvođenju carina evropskim zemaljama nakon što je NATO razgovarao o "budućem sporazumu" sa Grenlandom.

"Na osnovu veoma produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekretarom NATO, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom i, zapravo, sa čitavim arktičkim regionom. Ovo rješenje, ako se sprovede, biće odlično za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO", naveo je Tramp u poruci na mreži Truth Social i nastavio:

"Na osnovu ovog razumijevanja, neću uvoditi carine koje su trebalo da stupe na snagu 1. februara. Vode se dodatni razgovori u vezi sa Zlatnom kupolom u vezi sa Grenlandom. Više informacija biće dostupno kako razgovori budu napredovali. Potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i razni drugi, po potrebi, biće odgovorni za pregovore - oni će direktno meni odgovarati. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!"