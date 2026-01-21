Logo
Tramp odustao od dodatnih carina za Evropu

21.01.2026

20:48

Трамп одустао од додатних царина за Европу
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da odustaje od prijetnje o uvođenju carina evropskim zemaljama nakon što je NATO razgovarao o "budućem sporazumu" sa Grenlandom.

"Na osnovu veoma produktivnog sastanka koji sam imao sa generalnim sekretarom NATO, Markom Ruteom, formirali smo okvir budućeg sporazuma u ​​vezi sa Grenlandom i, zapravo, sa čitavim arktičkim regionom. Ovo rješenje, ako se sprovede, biće odlično za Sjedinjene Američke Države i sve zemlje NATO", naveo je Tramp u poruci na mreži Truth Social i nastavio:

"Na osnovu ovog razumijevanja, neću uvoditi carine koje su trebalo da stupe na snagu 1. februara. Vode se dodatni razgovori u vezi sa Zlatnom kupolom u vezi sa Grenlandom. Više informacija biće dostupno kako razgovori budu napredovali. Potpredsjednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, specijalni izaslanik Stiv Vitkof i razni drugi, po potrebi, biće odgovorni za pregovore - oni će direktno meni odgovarati. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!"

