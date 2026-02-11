Novak Đoković otkazao turnir, ovo je razlog

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, otkazao je učešće na turniru 500 serije u Dohi.

Novak Đoković našao se na listi učesnika za turnir 500 serije u Dohi koji startuje 16. februara, ali pet dana pred početak objavljeno je da se srpski as povukao.

Razlog je umor poslije Australijan opena gdje je stigao do finala u kom je izgubio od Karlosa Alkarasa, prvog tenisera svijeta.

Srpski as želi pauzu poslije prvog grend slema u sezoni, a ona će potrajati do marta jer se očekuje da naredni turnir Novak igra u Indijan Velsu.

Novak je prošle godine u Dohi na veliko iznenađenje eliminisan na samom startu od Italijana Matea Beretinija, pa tako ne brani veliki broj bodova.

Masters u Indijan Velsu startuje prvog marta što je dovoljno vremena da se najbolji teniser svih vremena odmori i spremi za novi izazov.