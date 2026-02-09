Rodžer Federer uživo gledao Superboul, evo s kim se pojavio na stadionu

Proslavljeni švajcarski teniser Rodžer Federer našao se u centru pažnje na Superbolu 2026, gde se pojavio pored terena tokom finalnog meča američkog fudbala između Nju Ingland Petriotsa i Sijetl Sihaoksa.

Superbol 2026 održavao se na stadionu „Levi’s Stadium“ u Santa Klari, u saveznoj državi Kaliforniji, pred više desetina hiljada gledalaca. Među brojnim poznatim ličnostima koje su prisustvovale događaju bili su Džon Bon Džovi, Kris Prat, Adam Sendler, Džej Zi, Bijonse, Džastin Biber i drugi.

Federer se na događaju pojavio u elegantnoj crnoj kombinaciji, a utakmicu je pratio u društvu svog menadžera Tonija Godsika i članova njegove porodice.

Ovo je drugi veliki sportski događaj kojem je Federer prisustvovao u poslednjih nekoliko dana. Nedavno je boravio u Melburnu, gdje je na Rod Lejver areni učestvovao u egzibicionom meču „Bitka svetskih brojeva jedan“ tokom Australijan opena.