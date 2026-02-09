Rodžer Federer uživo gledao Superboul, evo s kim se pojavio na stadionu

09.02.2026
Proslavljeni švajcarski teniser Rodžer Federer našao se u centru pažnje na Superbolu 2026, gde se pojavio pored terena tokom finalnog meča američkog fudbala između Nju Ingland Petriotsa i Sijetl Sihaoksa.
Superbol 2026 održavao se na stadionu „Levi’s Stadium“ u Santa Klari, u saveznoj državi Kaliforniji, pred više desetina hiljada gledalaca. Među brojnim poznatim ličnostima koje su prisustvovale događaju bili su Džon Bon Džovi, Kris Prat, Adam Sendler, Džej Zi, Bijonse, Džastin Biber i drugi.
Federer se na događaju pojavio u elegantnoj crnoj kombinaciji, a utakmicu je pratio u društvu svog menadžera Tonija Godsika i članova njegove porodice.
Ovo je drugi veliki sportski događaj kojem je Federer prisustvovao u poslednjih nekoliko dana. Nedavno je boravio u Melburnu, gdje je na Rod Lejver areni učestvovao u egzibicionom meču „Bitka svetskih brojeva jedan“ tokom Australijan opena.
Roger Federer walking around the field at the Super Bowl. — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 8, 2026
Icon. 🕶️
pic.twitter.com/b5SAYTNDNX
