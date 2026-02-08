Logo
Large banner

Legendarni teniser ponizio Federera zbog Đokovića

Izvor:

ATV

08.02.2026

17:47

Komentari:

0
Легендарни тенисер понизио Федерера због Ђоковића

Slavni ruski teniser Jevgenij Kafeljnikov poznat je kao neko ko bez dlake na jeziku komentariše dešavanja u "bijelom sportu", a sada je bez imalo zadrške poručio Rodžeru Federeru da se njegovih dostignuća više niko ne sjeća.

Njegov stav je jasan, ko ima najviše titula - on je GOAT.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Boliviju!

Federer je je vjerovatno šampion u kategoriji "najvoljeniji teniser", ali je Novak Đoković sa osvojene 24 titule sebi obezbijedio zvanje najboljeg tenisera u istoriji. Rafa je ostao negdje između...

Gostujući u jednom ruskom podkastu, Kafeljnikov je riješio GOAT debatu na najjednostavniji način.

"Da budem iskren, svi su već zaboravili Federera. To je moje lično mišljenje. Sa njegovih 20 titula Gren slema. Objektivno govoreći, Nadal ima 22, Novak ima 24. Za neke će Federer ostati najveći teniser u istoriji, ali brojke ne lažu. Merimo na osnovu broja turnira i titula", izjavio je Kafeljnikov.

Šta je rekao o Đokoviću?

Iskren je bio Rus da nije vjerovao u novi podvig Novaka Đokovića na Australijan Openu nakon pobede protiv Janika Sinera u polufinalu.

Володимир Зеленски

Svijet

Zelenski: Ukrajina ima dvije opcije

"Da budem iskren, kada je Karlos Alkaraz osvojio drugi set, već sam znao da Novak neće moći da osvoji još dva seta", rekao je Kafeljnikov.

Nekada slavni teniser bio je impresioniran pažnjom publike i brojem navijača koji su pratili ovaj duel, što na stadionu, što putem malih ekrana.

"Ne znam kakve su bile brojke gledalaca na televizijskom prenosu meča, ali sam siguran da su bile ogromne. Ogromna publika teniskih navijača bila je prikovana za ovaj meč", rekao je Rus.

(Mondo)

Podijeli:

Tagovi:

Rodžer Federer

Novak Đoković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

Tenis

Nove informacije o povredi Dušana Lajovića: Bizarna nesreća

23 h

0
Карлос Алкараз

Tenis

Alkaraz: Nisam ni blizu velike trojke

1 d

0
Душан Лајовић завршио у болници након бизарне незгоде

Tenis

Dušan Lajović završio u bolnici nakon bizarne nezgode

1 d

0
Олга Даниловић испала од 146. на свијету

Tenis

Olga Danilović ispala od 146. na svijetu

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner