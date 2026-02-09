Logo
Grajf: Uzaludni pokušaji ustaštva u Hrvatskoj da smanji broj ubijenih u logoru Jasenovac

SRNA

09.02.2026

09:21

Glavni istraživač Instituta za Holokaust "Šem Olam" prof. dr Gideon Grajf izjavio je danas da su uzaludni pokušaji, kako je naveo, povampirenog ustaštva u Hrvatskoj da revidira istoriju i smanji broj stradalih Srba, Jevreja i drugih naroda u zloglasnom logoru smrti Jasenovac.

Grajf je istakao da se istorija zasniva na činjenicama i da se broj ubijenih Srba kreće oko 700.000, dok je nastradalih Jevreja između 35.000 i 40.000.

- Povampirenje ustaštva u Hrvatskoj i nasilje koje se primenjuje nisu dobri ni za Hrvatsku, ali ni za svijet. U ovom slučaju potrebni su konkretni koraci Vlade u Zagrebu. To je veliko razočarenje jer se ustaštvo, kao što vidimo, pojavljuje i u novom vijeku. Istorija je učiteljica života i jako je bitno da iz nje naučimo sve ono što se stvarno desilo - naveo je Grajf u intervjuu za ''Novosti''.

Dodao je da se u Jasenovcu desilo mnogo zla i da su Srbi, Jevreji, Romi, djeca, majke nemilosrdno ubijani i bacani po jamama.

- Od ovog zverstva zgražavali su se čak i nacisti - naveo je Grajf, koji je u studiji "Jasenovac - Aušvic Balkana" opisao čak 57 metoda ubijanja i mučenja ljudi.

Analizirajući Jasenovac i Holokaust, Grajf je ukazao da oba sistema imaju mnogo sličnosti, ali i razlika, kao i da je način ubijanja bio različit.

Prema njegovim riječima, Nijemci su "držali distancu" u odnosu na žrtve i hteli su "čiste ruke", dok su, kako kaže, ustaše uživale da drže svoje žrtve i da okrvave ruke.

Grajf je naveo da su oba sistema bila zla, okrutna i sadistička, ukazujući da su Nijemci ubili većinu logoraša, a ostale primoravali da rade u industriji, dok je u Jasenovcu, kako kaže, bilo važno da žrtve pate, budu ponižene, da budu gladne i da umru na kraju.

- Ustaše su ulagale velike napore da ubiju što više ljudi, a za to su imali projekat ko će tokom jedne noći ubiti najveći logoraša. Pobjednik je ubio 1.200 ljudi - naveo je Grajf.

Na konstataciju da Evropa toleriše sve što se u Hrvatskoj danas dešava, Grajf je upozorio da taka stav ne može donijeti ništa dobro, već samo loše, ističući da je obaveza svakog Hrvata i Evropljanina da se priča o svakoj pojedinačnoj žrtvi, jer oni zaslužuju poštovanje.

- Pokušaj smanjenja broja žrtava je njihovo novo ubijanje. To je ubistvo sjećanja na njih, to nije moralno i to ne smijemo dozvoliti - poručio je Grajf.

Gideon Grajf

