Širi se snimak: Dodik zapjevao na porodičnoj proslavi Ćorića

Izvor:
ATV
08.02.2026
16:51
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poznat je kao neko ko voli da se uz dobru muziku proveseli s prijateljima i saradnicima, a nerijetko se i sam uhvati mikrofona.
Tako je bilo i na porodičnoj proslavi porodice Ćorić.
Dodik je uzeo mikrofon i zapjevao pjesmu "Romanija" i dodatno podigao atmosferu na veselju.
Prisutni su pjevali sa njim i veselili se, a snimak sa proslave se ubrzo proširio društvenim mrežama.
Na proslavi su bili brojni funkcioneri Republike Srpske, među kojima i ministri Staša Košarac i Goran Selak, dok je goste tokom večeri zabavljao Nikola Rokvić.
