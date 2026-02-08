Logo
Širi se snimak: Dodik zapjevao na porodičnoj proslavi Ćorića

Izvor:

ATV

08.02.2026

16:51

Komentari:

0
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poznat je kao neko ko voli da se uz dobru muziku proveseli s prijateljima i saradnicima, a nerijetko se i sam uhvati mikrofona.

Tako je bilo i na porodičnoj proslavi porodice Ćorić.

Dodik je uzeo mikrofon i zapjevao pjesmu "Romanija" i dodatno podigao atmosferu na veselju.

Prisutni su pjevali sa njim i veselili se, a snimak sa proslave se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Na proslavi su bili brojni funkcioneri Republike Srpske, među kojima i ministri Staša Košarac i Goran Selak, dok je goste tokom večeri zabavljao Nikola Rokvić.

