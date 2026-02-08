Mladi koreograf istražuje srpsku folklornu baštinu

Izvor:
Sedamnaestogodišnjem Deanu Popoviću iz Kozarske Dubice Udruženje koreografa narodnih igara Srbije dodelilo je status učitelja igranja.
To je rijetkost za ovaj uzrast jer su koreografi i tvorci novih folklornih igara većinom stariji i iskusniji od Popovića. Ovaj mladi zaljubljenik u folklor, koji je narodne igre zavolio u najranijem djetinjstvu, kada je sa starijom sestrom Dajanom redovno išao na vježbe Kulturno-umjetničkog društva „Una” u Kozarskoj Dubici, postavio je na scenu brojne koreografije. Takođe je učestvovao na domaćim, regionalnim i evropskim smotrama. Tako je prije punoljetstva postao cjenjen među folklornim ansamblima u Srpskoj, BiH, Srbiji...
„U desetoj godini igrao sam na velikoj sceni. To me, kao na krilima, nosilo u svijet mašte, budilo u meni magiju folklora. Htio sam nešto više, da učim ali i istražujem, osmišljavam igre, postavljam na scenu nove koreografije”, ispričao nam je ovaj umjetnik, navodeći njemu najdraže koreografije. To su „Maleševka”, „Dubočka kraljica”, „Binačka Morava”, „Žagubica”, „Leskovac”, „Bujanovac”, „Vlaške igre”...
Osim mnogih seminara, iskustvo je sticao i na evropskim smotrama folklora u Klagenfurtu, Banjaluci, Kraljevu, Beogradu, Nišu i drugim mjestima gdje se njeguje ovaj vid umjetnosti.
„U svakom mjestu, sarađujući sa velikim i uglednim ansamblima, može se mnogo naučiti. Koristim takve mogućnosti, a znanje i iskustvo drugih ugrađujem u svoj repertoar. Takođe, istražujem srpsku folklornu baštinu, koja je bogata, ali nedovoljno afirmisana”, smatra ovaj umjetnik, đak drugog razreda srednje škole u Kozarskoj Dubici, gradu u Republici Srpskoj poznatom po mnogim stvaraocima u oblasti kulture.
Najviše je angažovan u lokalnom KUD „Una”, kao koreograf i član muzičkog orkestra. Takođe, sarađuje sa Kulturno-umjetničkim društvom „Mogiljanka” iz sela Mogila kod Vitine, na Kosovu i Metohiji. O tome priča veoma nadahnuto:
„Na repertoar ovog KUD-a postavio sam ’Igre iz Vutine’ kao svoj doprinos, kao svoju podršku vršnjacima u tom kraju. Rad u Mogili za mene je veliko i dragoceno iskustvo”, ispričao je Dean Popović za „Politiku”.
Istovremeno, na repertoar KUD „Una” u Kozarskoj Dubici, čiji je predsjednik njegova sestra Dajana Trkulja, postavio je „Vlaške igre”. Njegova želja je da se i ove godine uspješno predstavi na domaćim i međunarodnim smotrama folklora. Zato Dean tokom cijele godine osmišljava folklorne igre, uvježbava i trudi se da time glas prvenstveno o svome gradu pored Une pronese što dalje.
„Dragocena je pomoć i podrška moje sestre, ali i roditelja – mame Branke i tate Slađana, koji takođe vole folklor, narodne igre i običaje srpskih krajeva”, kazao nam je ovaj umjetnik, odlučan da svoj svet folklora učini bogatijim i ljepšim.
