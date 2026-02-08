Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Izvor:

SRNA

08.02.2026

13:24

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује сутра
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom, na planinama sa slabim snijegom.

Ujutru će ponegdje oko rijeka i po kotlinama biti magle.

Vjetar će biti slab do umjeren, uveče u Semberiji pojačan, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do šest, na jugu do osam, a najviša dnevna od šest do 11, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno četiri, Han Pijesak pet, Kalinovik šest, Sokolac, Mrakovica sedam, Gacko osam, Foča, Srebrenica, Jajce, Livno, Sarajevo devet, Višegrad, Mrkonjić Grad, Novi Grad 10, Bijeljina, Bileća, Prijedor, Tuzla 11, Trebinje, Doboj 12, Banjaluka, Mostar, Sanski Most 13 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

УКЦ најављује смањење гужви: Узорковање крви у ДЗ Бањалука за брже лабораторијске налазе

Društvo

UKC najavljuje smanjenje gužvi: Uzorkovanje krvi u DZ Banjaluka za brže laboratorijske nalaze

1 h

0
ФЗО: На располагању бесплатан инфо-број

Društvo

FZO: Na raspolaganju besplatan info-broj

3 h

0
Пијаца, воће, поврће

Društvo

Rast cijena na banjalučkoj Tržnici

18 h

0
Пронађена четири држављанина Црне Горе на подручју Зеленгоре

Društvo

Pronađena četiri državljanina Crne Gore na području Zelengore

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

13

33

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner