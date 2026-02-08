Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom, na planinama sa slabim snijegom.

Ujutru će ponegdje oko rijeka i po kotlinama biti magle.

Vjetar će biti slab do umjeren, uveče u Semberiji pojačan, istočnih smjerova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od dva do šest, na jugu do osam, a najviša dnevna od šest do 11, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno četiri, Han Pijesak pet, Kalinovik šest, Sokolac, Mrakovica sedam, Gacko osam, Foča, Srebrenica, Jajce, Livno, Sarajevo devet, Višegrad, Mrkonjić Grad, Novi Grad 10, Bijeljina, Bileća, Prijedor, Tuzla 11, Trebinje, Doboj 12, Banjaluka, Mostar, Sanski Most 13 stepeni Celzijusovih.