''Političari se nagrađuju'': Moguće kazne za buduće penzionere

Zakon o penzijskom i invalidsko osiguranju FBiH, a što većina građana ne zna, pod određenim uslovima kažnjava buduće penzionere umanjenjem penzije, ali postoje i uslovi kada se budući penzioneri nagrađuje uvećanjem penzija.

Penzija se umanjuje osiguranicima koji ostvare pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju za žene i muškarce, na način da se za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju u odnosu na propisanih 65 godina života, iznos ostvarene penzije umanjuje za 0,333333 posto, odnosno za četiri posto na godišnjem nivou.

Umanjenje

"Na primjer, ukoliko osiguranik žena ostvari pravo na izuzetnu prijevremenu penziju za žene s navršene 63 godine, 00 mjeseci i 00 dana, ostvarena penzija umanjuje se za osam posto", pojašnjavaju iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Umanjenje je trajnog karaktera, iznos penzije ne prestaje se umanjivati nakon navršenih 65 godina života.

U ovoj godini u izuzetnu prijevremenu penzije mogu žene sa 59 godina i šest mjeseci života i 34 godine i šest mjeseci staža osiguranja, a što se tiče muškaraca oni moraju imati 64 godine i šest mjeseci života i 39 godina i šest mjeseci staža osiguranja.

Moguće i nagrađivanje

Pored kažnjavanja, postoji i nagrađivanje budućih penzionera.

"Osiguraniku koji ostvari pravo na starosnu penziju, za svaki mjesec kasnijeg odlaska u starosnu penziju koje je proveo u osiguranju u odnosu na propisanih 65 godina života, iznos ostvarene penzije uvećava se za dva posto na godišnjem nivou", pojašnjavaju iz Zvaoda PIO FBiH.

Na primjer, ukoliko osiguranik ostvari pravo na starosnu penziju s navršenih 65 godina 05 mjeseci života, ostvareni iznos penzije uvećava se za 0,833333 posto.

"Ne znam koliko je to pravedno. Imate ljudi koji ne mogu više da rade, zdravstveno ne mogu izdržati, a imaju recimo dvije godine do penzije i sada takvi trebaju da se kažnjavaju smanjenjem penzije i to trajno. Sa druge strane, imate političare koji ništa ne rade i grabe da imaju što više mandata u parlamentima, rade i sa 70 godina i takvi sada treba da se nagrađuju povećanjem na penzije koje su ionako visoke, a o platama da ne pričam. Zaista pravde nikada neće biti", komentariše stariji čitalac portala "Faktor" iz Sarajeva kojeg dijeli nekoliko godina do penzije.