Danas praznik Svetog Jovana Zlatoustog, evo šta bi trebalo uraditi

Hrišćanski vjernici danas slave sjećanje na Svetog Jovana Zlatoustog, najčuvenijeg propovjednika u istoriji crkve, velikog svetitelja i reformatora. Praznik ovog svetitelja još se obilježava i 26. novembra, a današnji dan je posvećen prenosu njegovih moštiju iz jermenskog sela Komana u Carigrad 438. godine.

Sveti Jovan Zlatousti poštuje se u cijelom hrišćanskom svijetu. Bio je patrijarh u Carigradu i autor knjige „O sveštenstvu“, kao i nekoliko veoma cijenjenih besjeda, zbog čega je i dobio nadimak „Zlatousti“. Vjernici sa naših prostora još ga nazivaju i „zlatnom trubom Pravoslavlja“ zbog upornosti i žara kojima je u svojim govorima ljudima ukazivao na snagu i ispravnost hrišćanstva. Predanje kaže da je bio veoma cijenjen među običnim narodom kome se rado obraćao i tumačio mu Sveto pismo.

Sveti Jovan Zlatousti u Srbiji se smatra jednim od najučenijih svetitelja.

U nekim krajevima Srbije još se i danas vjeruje da žene na praznik Svetog Jovana Zlatoustog ne smiju da u ruke uzimaju vunicu, konac ili igle, jer ovaj svetitelj ne želi da one na njegov praznik rade, već da se svi podjednako, uz neku dobru knjigu, opuste i posvete duhovnom razvoju prije nego materijalnom bogaćenju.

Ako već uspijete da pobjegnete od obaveza u ovom stresnom vremenu, prošetajte i do crkve. Zapalite svijeću u čast Svetog Jovana Zlatoustog i pomolite mu se. Vidjećete, nakon toga sve će vam u životu ići lakše.