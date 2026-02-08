Nestao pas kod Banjaluke - vlasnici mole za pomoć

Pas Bijeli nestao je juče u mjestu Jablan kod Trna, u blizini Banjaluke, a vlasnici su putem društvenih mreža zamolili sugrađane za pomoć.

Riječ je o mužjaku rase zlatni retriver, a u objavi se navodi da je star osam godina.

Vlasnici napominju da je njihov ljubimac bijele boje.

Uz fotografiju psa zamolili su sugrađane da ukoliko primijete Bijelog pozovu broj 066 691 657.