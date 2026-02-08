Logo
Large banner

Nestao pas kod Banjaluke - vlasnici mole za pomoć

Izvor:

ATV

08.02.2026

19:13

Komentari:

0
Бијели
Foto: Privatna arhiva

Pas Bijeli nestao je juče u mjestu Jablan kod Trna, u blizini Banjaluke, a vlasnici su putem društvenih mreža zamolili sugrađane za pomoć.

Riječ je o mužjaku rase zlatni retriver, a u objavi se navodi da je star osam godina.

Vlasnici napominju da je njihov ljubimac bijele boje.

Uz fotografiju psa zamolili su sugrađane da ukoliko primijete Bijelog pozovu broj 066 691 657.

Пас Бијели нестао у Јаблану
Pas Bijeli nestao u Jablanu

Podijeli:

Tagovi:

pas

Jablan

Trn

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик

Društvo

Širi se snimak: Dodik zapjevao na porodičnoj proslavi Ćorića

3 h

0
''Политичари се награђују'': Могуће казне за будуће пензионере

Društvo

''Političari se nagrađuju'': Moguće kazne za buduće penzionere

3 h

0
Сретење доноси нову промјену: Шта нас чека до краја фебруара

Društvo

Sretenje donosi novu promjenu: Šta nas čeka do kraja februara

4 h

0
"Текбир и Алаху екбер": Униформисани муслимани у БиХ поново шаљу узнемирујуће слике, међу њима и дјеца

Društvo

"Tekbir i Alahu ekber": Uniformisani muslimani u BiH ponovo šalju uznemirujuće slike, među njima i djeca

4 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

29

Preokret u Prijedoru: Siniša Karan odnio pobjedu

20

16

Dodik čestitao pobjedu Karanu

20

15

Lindzi Von operisana!

20

10

Već se istopilo 6.500 glasova Blanušine prednosti: Jedna fotografija sve govori

20

07

Iz SDS-a već zakukali, svi krivi sem njih: "Današnji dan je bruka i sramota za Srpsku"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner