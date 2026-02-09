Vrijeme u Srpskoj: Oblačno sa kišom, moguć i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo do potpuno oblačno vrijeme povremeno sa kišom, u višim predjelima sa susnježicom ili malo snijega.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab do umjeren, uveče u Semberiji pojačan, istočnih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, samo je ponegdje registrovana i slaba kiša.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus dva, Čemerno nula stepeni, Han Pijesak jedan, Gacko i Ivan sedlo tri, Mrakovica, Srebrenica i Livno četiri, Bileća, Mrkonjić Grad, Drvar i Sarajevo pet, Bijeljina, Rudo, Višegrad, Jajce, Zenica i Gradačac šest, Banjaluka, Prijedor, Foča, Novi Grad, Bihać, Tuzla i Sanski Most sedam, a Trebinje i Mostar osam stepeni Celzijusovih.