Serena Vilijams se vraća na teren

09.02.2026

Serena Vilijams, jedna od najvećih teniserki svih vremena, napravila je ključni korak ka povratku na teren, piše Ben Rotenberg.

Međunarodna agencija za teniski integritet (ITIA) potvrdila je da će 23-struka grend slem šampionka 22. februara završiti obavezni šestomjesečni period povratka u antidoping sistem, čime više neće biti vođena kao penzionisana igračica.

To otvara vrata mogućem povratku već početkom marta na turniru u Indijan Velsu, dok su kao realne opcije navedeni i Majami, Madrid, Rim, Rolan Garos i Vimbldon.

Serena, koja ima 44 godine, biće spremna za nastup u singlu, dublu i miks dublu, a njen povratak već sada izaziva ogromnu pažnju teniske javnosti.

Podsjećanja radi, Vilijams je još u avgustu prošle godine podnijela zahtjev za reaktivaciju, nakon što je razmatrala nastup na US Openu, ali zbog ranijeg povlačenja iz antidoping programa tada nije mogla da zaigra.

