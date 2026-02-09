U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

09.02.2026
Gumeni čamac s 55 putnika, uključujući dvije bebe, prevrnuo se kod obale Libije, saopštila je UN-ova agencija za migracije.
Jedine preživjele, dvije Nigerijke, spasile su libijske vlasti u petak, objavila je u ponedjeljak Međunarodna organizacija za migracije (IOM).
Brod je prevozio migrante i izbjeglice iz raznih afričkih zemalja, navodi se.
Plovilo je potonulo nakon što je dospjelo u vodu otprilike šest sati nakon što je krenulo iz obalnog grada al-Zavija na sjeverozapadu Libije.
IOM navodi da je do sada u 2026. godini prijavljeno gotovo 500 mrtvih ili nestalih migranata koji su pokušavali preći Sredozemno more iz Libije, prenosi "BBC".
