Poskupljenje kafe mijenja navike potrošača

Iako je u BiH lani uvezena manja količina kafe nego godinu ranije, za ovu sirovinu izdvojeno je znatno više novca, što privrednici i ugostitelji objašnjavaju rastom cijena na svjetskom tržištu, većim troškovima proizvodnje i energenata, ali i promjenom navika potrošača koji sve rjeđe biraju klasičnu kafu.

Podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pokazuju da je lani uvezeno 18.621,6 tona kafe, čija je ukupna vrijednost dostigla 219,69 miliona KM, dok je godinu ranije iz inostranstva stiglo 19.548 tona kafe "teške" 174 miliona KM. Najviše ovog napitka lani stiglo je iz Brazila i to 10.517,5 tona u vrijednosti 110,32 miliona KM. Na drugom mjestu je Indija sa 4.233,2 tone, čija je vrijednost dostigla 41,93 miliona KM, dok je iz Italije uvezeno 1.674,1 tonu kafe u vrijednosti 34,6 miliona KM.

Opada uvoz kafe

Trend smanjenja uvoza nastavio se i u ovoj godini. Podaci UIO pokazuju da je tokom januara uvezeno 1.024,9 tona kafe u vrijednosti 11,53 miliona KM. U istom periodu prošle godine uvezeno je 1.636,2 tone kafe, čija je vrijednost iznosila 17,87 miliona KM.

Direktor pržionice kafe "Minea" iz Gradiške Momčilo Banjac kaže za "Glas" da je pad uvoza prije svega posljedica rasta cijena kafe i sirovina, što se odrazilo i na maloprodaju.

"Kafa je u proteklih godinu dana značajno poskupjela i to je sigurno u jednu ruku uticalo na potrošnju, pogotovo kod riječ o domaćoj", rekao je Banjac.

On ističe da kod njih nije zabilježen drastičan pad te da je cijena kafe u maloprodaji trenutno stabilizovana.

Govoreći o espresu, Banjac navodi da postoje velike razlike u cijeni, koje se kreću od 25 do 80 KM po kilogramu, dok se kod njih maloprodajna cijena obične kafe kreće oko 30 KM. Dodaje da na cijene utiču i rast troškova energenata, radne snage, ambalaže i inflacija, ali i promjena navika potrošača, jer se mlađe generacije sve više okreću espresu, instant kafi i napicima na bazi kafe.

Banjalučani ne mare za cijene

S druge strane, vlasnik firme "Fabrika kafe" iz Banjaluke Dario Brkić navodi da njihova kompanija bilježi rast poslovanja.

"Kod nas je uvoz veći nego prethodnih godina jer nam raste obim posla. Nabavna cijena je porasla oko deset odsto, što zavisi od berbe i vremenskih uslova u zemljama proizvođačima", rekao je Brkić.

On ističe da, uprkos rastu troškova, nisu podizali cijene gotovih proizvoda.

"Kilogram naše kafe je sada 43 KM, dok je prošle godine bio oko 38 KM. To je otprilike rast od deset odsto", naveo je Brkić, dodajući da kompanija izvozi u Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru.

Šta sve određuje cijenu kafe u kafiću?

Predsjednik Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma RS "Horeka" Dalibor Šajić kaže da je logično da je uvezena manja količine kafe, jer je sve skuplja.

"Kafa je poskupjela i to se odrazilo na potrošnju, posebno u kafićima. Ipak, cijenu kafe u lokalima ne određuje samo nabavna cijena, već prije svega fiksni troškovi kao što su struja, voda, komunalije i radna snaga", istakao je Šajić.

On naglašava da se cijena kafe u Banjaluci uglavnom kreće od 2,5 do 3,5 KM, te da ne očekuje pojeftinjenje. Dodaje da je primjetan trend da mlađe generacije sve češće biraju napitke od kafe sa različitim dodacima, kao i čajeve.

Izvoz

Prema podacima UIO, BiH je lani izvezla 73,8 tone kafe u vrijednosti 1,44 miliona KM, dok je godinu ranije plasman bio znatno veći. Na inostrano tržište 2024. godine izvezeno je 133,2 tone kafe u vrijednosti od 1,6 miliona KM. Kada je riječ o januaru ove godine, na strano tržište plasirano je 150 kilograma kafe u vrijednosti 2.460 KM, dok je u istom periodu lani izvezeno 33,219 tone kafe u vrijednosti 371.689 KM.