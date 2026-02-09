Logo
Snijeg se vraća u BiH, ali temperature iznenađuju

ATV

09.02.2026

16:25

Требиње
Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) objavio je prognozu vremena za naredne dane, prema kojoj se u većem dijelu BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, dok će u višim područjima biti uslova i za susnježicu i snijeg.

Kako navode iz FHMZ, tokom sedmice ispred nas obilnije padavine posebno su izgledne u južnim krajevima zemlje, i to u drugom dijelu sedmice.

Tokom vikenda snijeg se očekuje i u centralnim dijelovima BiH.

"Duvaće će uglavnom slab do umjeren vjetar, pretežno južnog smjera, dok će temperature vazduha biti nešto iznad prosječnih za ovo doba godine", saopšteno je iz FHMZ.

Minimalne jutarnje temperature u Bosni kretaće se između 1 i 6 stepeni, dok će u Hercegovini iznositi od 4 do 8 stepeni. Najviše dnevne temperature u Bosni biće između 7 i 12 stepeni, a u Hercegovini od 9 do 15 stepeni.

Prema trenutnim prognostičkim modelima, oblačno vrijeme s kišom i snijegom zadržaće se i naredne sedmice.

Veći izgledi za snijeg prognoziraju se u drugom dijelu sedmice, uz blagi pad temperatura.

Jutarnje temperature tada će u Bosni varirati između -2 i 4 stepena, dok će u Hercegovini dosezati do 6 stepeni. Najviše dnevne temperature iznosiće od 2 do 6 stepeni u Bosni, te do 10 stepeni u Hercegovini.

