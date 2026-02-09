Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno i malo svježije vrijeme sa slabom kišom, na višim planinama susnježicom ili snijegom.

Lokalno oko rijeka i po kotlinama jutro će biti maglovito, a u toku dana sa kraćim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar tokom većeg dijela dana biće slab, na sjeveroistoku slab do umjeren, istočnih smjerova ili promjenljiv, a uveče skreće na južne smjerove i jača, pa će od jugozapada ka istoku biti pojačanih udara juga.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, u visokoj Hercegovini od minus jedan stepen, a maksimalna od pet do 10, na jugu do 12, u visokoj Hercegovini od dva stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i FBiH preovladavalo pretežno oblačno vrijeme, samo ponegdje je registrovana i slaba kiša, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Bjelašnica minus dva, Kalinovik tri, Han Pijesak, Mrakovica i Čemerno četiri, Bihać i Sokolac sedam, Novi Grad i Mrkonjić Grad osam, Banjaluka, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica devet, Zvornik, Doboj, Bijeljina, Tuzla i Foča 10, Trebinje i Drvar 11, Zenica 12 i Mostar 13 stepeni Celzijusovih.