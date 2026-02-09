Netanjahu čestitao Karanu

Izvor:
09.02.2026
Izraelski premijer Benjamin Netanijahu čestitao je novoizabranom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu izbornu pobjedu i naglasio da Izarel veoma cijeni prijateljske odnose sa Republikom Srpskom.
"Radujem se bliskoj saradnji sa Vama i Republikom Srpskom s ciljem jačanja odnosa Srpske i Izraela. Uvjeren sam da će naša saradnja samo dodatno jačati", naglasio je Netanjahu u čestitki Karanu.
Premijer Izraela poželio je novoizabranom predsjedniku mnogo uspjeha u daljem radu i vođenju Republike Srpske i njenog naroda ka daljem prosperitetu, stabilnosti i miru.
