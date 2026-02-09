Minić: Biće podnesene krivične prijave protiv odgovornih u CIK-u

Visoki funkcioner SNSD-a Savo Minić najavo je da će biti podnesene krivične prijave protiv odgovornih u Centralnoj izbornoj komisiji BiH /CIK/ zbog zloupotreba vezanih za ponovljene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj.

Minić je na konferenciji za novinare SNSD-a istakao da odgovorni u CIK-u ne mogu ostanu nekažnjeni.

"Ne mogu ovo da rade i da mi na to ostanemo nijemi. Da li je moguće da su nam svu ovu ujudurmu pravili? Cijelo vrijeme sam na to ukazivao", rekao je Minić.

On je podsjetio kako je Ustavni sud BiH čekao odluku CIK-a i pravili su priču koja se pričala na terenu, a to građani dobro znaju.

"Poručivali su da će pobjediti kandidat opozicije Branko Blanuša, da je Vlada Srpske nelegalna. Da li je moguće da mi funkcionišemo na ovakav način, a da ne reagujemo", upitao je Minić.

On je naveo da bi u tom slučaju bili neodgovorni političari, poručivši da to nisu, te da je reakcija Republike Srpske iznuđena.

"Nakon ove pobjede smo još svjesni i još više otvorenih očiju, još spremniji. Moraćemo ići u realizaciju onih stvari koji će omogućiti da zaštitimo volju građana. Građani su pokazali koja je njihova volja, a mi sad moramo sve ove institucije koje to remete da stavimo na mjesto gdje im pripada", naglasio je Minić.

On je naveo da su ljudi koalicije koji su bili u biračkim odborima omalovažavani, proganjani da su krali izbore, da su nešto namještali, te da je to sve nakon pobjede promijenjeno.

Prema njegovim riječima, sada je jasno da je međunarodna zajednica kontaminirala ovaj politički prostor putem Kristijana Šmita, te da se živi u jednoj nezdravoj sredini, zbog čega se morala poslati jasna poruka Sarajevu.

On je napomenuo da je putem Kristijana Šmita instalirano mnogo negativnih stvari u BiH, te napomenuo da Sud i Tužilaštvo BiH kažnjavaju nekoga zato što je digao sliku Ratka Mladića ili Radovana Karadžića.

"To se ne dešava, naravno, u FBiH. Ne dešava se ni kada čujemo rafale na proslavama nekih njihovih manifestacija", zaključio je Minić.