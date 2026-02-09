Logo
Karan: Moramo biti jedna partija koja se zove Republika Srpska

09.02.2026

13:33

Синиша Каран
Foto: ATV

Pozivam sve političke partije u Srpskoj da budemo jedinstveni i da nam cilj bude samo jedna partija, a to je Republika Srpska, rekao je Siniša Karan, kandidat za SNSD-a na ponovljenim izborima za predsjednika Srpske, na konferenciji za novinare u Banjaluci.

- Birači su pokazali ono što je jedna od najvećih dostignuća demokratske civilizacije, a to je da birate i da imate pravo da vas biraju. To je naš narod prepoznao i pokazao je da je Srpska suverena i da će takva biti sve dok bude sama birala svoje predstavnike- naglasio je Karan.

Karan naglašava da je političko Sarajevo, potpomognuto Kristijanom Šmitom htjelo da nam oduzme to pravo Srpskoj.

- Republika Srpska je napadnuta, ona je napadnuta u svom biću. Uzurpacija izbornog prava i pravosudnog sistema samo s jednim ciljem da stvore unitarnu BiH. Svi osim Bošnjaka, dakle Srbi i Hrvati bili bi nacionalne manjine. Pred nama je težak zadatak, da naše institucije nesmetano funkcionišu - dodao je Karan.

Tagovi:

Siniša Karan

SNSD

