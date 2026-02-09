Logo
Dodik: Nisam rekao otcjepljenje, nego samostalnost i nezavisnost

09.02.2026

14:18

Додик: Нисам рекао отцјепљење, него самосталност и независност
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na upite novinara iz FBiH poručio je da sagovornicima ne stavljaju riječi u usta i da nigdje nije rekao otcjepljenje Republike Srpske, nego samostalnost i nezavisnost.

"Odviknite se da trpate sagovorniku riječi koje nije izgovorio. Nisam nigdje izgovorio otcjepljenje, rekao sam samostalna i nezavisna Republika Srpska. Šta vi mislite pod tim mene ne zanima. Samostalna i nezavisne Republika Srpska može da bude ona kada nam vratite vojsku i da živimo kako je to predviđeno Dejtonom. Ako toga nema, pravo na samoopredjeljenje, referendum i opet samostalnost. Nemamo se od čega otcjepljivati, od BiH? Kakve BiH? Ona nikada nije ni zaživjela. Najbolji dokaz su stranci koji su ovdje pokušali da održe ovo neodrživo stanje", rekao je Dodik.

