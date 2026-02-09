Logo
Održan sastanak o hitnim mjerama sanacije mosta i klizišta na rijeci Bistrici

Izvor:

ATV

09.02.2026

15:39

Komentari:

1
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović sa saradnicima, održao je sastanak sa rukovodstvom HE "Bistrica", JP "Putevi Republike Srpske", "Elektroprivrede Republike Srpske", nadzornih organa i projektanata povodom obustave saobraćaja na putnom pravcu Foča-Trnovo i hitne sanacije mosta i klizišta na rijeci Bistrici - sa ciljem definisanja daljih aktivnosti i mjera za rješavanje nastale situacije.

Stevanović poručio je da je riječ o ozbiljnoj, vanrednoj i odgovornoj situaciji u kojoj je bezbjednost saobraćaja apsolutni prioritet, te je od svih učesnika zatražio maksimalno angažovanje, punu koordinaciju i poštovanje dogovorenih aktivnosti i utvrđenih rokova.

Razmatrane su aktivnosti i mjere koje će biti detaljno definisane u narednim danima - uključujući dinamiku radova, vremenske rokove i uslove pod kojima će doći do puštanja u saobraćaj zatvorene dionice magistralnog puta, navedeno je u saopštenju Ministarstva saobraćaja i veza Srpske.

Na sastanku je naglašeno da, iako je izvođač radova prihvatio odgovornost za nastalu situaciju, u ovom trenutku fokus nije na utvrđivanju krivice i okolnostima koje su dovele do klizišta, već na hitnom pristupanju rješavanju problema, sanaciji klizišta i mosta, te stvaranju uslova za bezbjedno ponovno uspostavljanje saobraćaja.

Kada je riječ o alternativnim putnim pravcima, konstatovano je da su oni određeni kao privremeno rješenje u uslovima vanredne situacije, te da JP "Putevi Republike Srpske" kontinuirano provodi aktivnosti na postavljanju adekvatne saobraćajne signalizacije, kao i radove na profilisanju makadamskih dionica, dosipanju materijala i uređenju terena, s ciljem njihovog osposobljavanja.

Na sastanku je ukazano i na pojave zloupotreba u javnom i medijskom prostoru u vezi sa saobraćajnom signalizacijom na alternativnim putnim pravcima, pri čemu su pojedina neidentifikovana lica samovoljno i neovlašteno postavljala saobraćajne znakove. Učesnici sastanka naglasili su da je postavljanje saobraćajne signalizacije isključivo u nadležnosti ovlaštenih institucija i da će, ukoliko se ovakve situacije ponove, biti preduzete sve zakonom predviđene mjere - uključujući i podnošenje krivičnih prijava.

Zaključeno je da, te da će Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, u saradnji sa nadležnim i odgovornim učesnicima, u narednim danima pripremiti informaciju za Vladu Republike Srpske sa prijedlogom hitnih mjera, a javnost će biti pravovremeno i transparentno informisana o daljim aktivnostima.

