Užas u Sarajevu: Djecu tjerali na prosjačenje, kažnjavali ih ako ne donesu 50 KM

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu i ženi zbog sumnje da su iskorištavali djecu u svrhu prisilnog prosjačenja.

Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Tužilaštva KS.

Sumnjiče se da su u proteklom periodu prisiljavali dvoje maloljetne djece na prosjačenje radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Djeca su duži vremenski period prevožena na različite lokacije gdje su morala prositi i prikupljati novac, uz obavezu da dnevno predaju najmanje 50 KM. U slučajevima kada ne bi prikupili traženi iznos, bila su fizički kažnjavana.

Prikupljeni novac predavali su osumnjičenima, koji su ga međusobno dijelili.

Riječ je o krivičnom djelu trgovina ljudima.