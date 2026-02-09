Logo
Large banner

Užas u Sarajevu: Djecu tjerali na prosjačenje, kažnjavali ih ako ne donesu 50 KM

09.02.2026

17:02

Komentari:

0
Ужас у Сарајеву: Дјецу тјерали на просјачење, кажњавали их ако не донесу 50 КМ
Foto: Pixabay

Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu i ženi zbog sumnje da su iskorištavali djecu u svrhu prisilnog prosjačenja.

Pritvor im je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke, prikriti dokaze i ponoviti krivično djelo, saopšteno je iz Tužilaštva KS.

дјечак-021025

Svijet

Nestanak dječaka šokirao Australiju: Policija više ne vjeruje da je živ

Sumnjiče se da su u proteklom periodu prisiljavali dvoje maloljetne djece na prosjačenje radi sticanja protivpravne imovinske koristi.

Djeca su duži vremenski period prevožena na različite lokacije gdje su morala prositi i prikupljati novac, uz obavezu da dnevno predaju najmanje 50 KM. U slučajevima kada ne bi prikupili traženi iznos, bila su fizički kažnjavana.

Prikupljeni novac predavali su osumnjičenima, koji su ga međusobno dijelili.

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von tajno operisana drugi put

Riječ je o krivičnom djelu trgovina ljudima.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

Prosjačenje

djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рјабков: Постоји идеја о одржавању састанка Путина и Трампа

Svijet

Rjabkov: Postoji ideja o održavanju sastanka Putina i Trampa

1 h

0
Синиша Каран одговорио Виктору Орбану

Republika Srpska

Siniša Karan odgovorio Viktoru Orbanu

1 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Članovi Kongresa od danas imaju pravo da čitaju neredigovane Epstajnove dokumente

1 h

0
Петровић честитао Карану: Подршка народа политици очувања институција Српске

Republika Srpska

Petrović čestitao Karanu: Podrška naroda politici očuvanja institucija Srpske

1 h

0

Više iz rubrike

марихуана

Hronika

U stanovima krili 39 kilograma droge, vrijedne 500.000 KM

3 h

0
крађа дрва челинац пилана

Hronika

U Čelincu otkrivena ilegalna pilana

3 h

0
Бенеди Ђукановић, Родољуб Гајић, Емилио Балдо

Hronika

Traže ukidanje presude za ubistvo Slaviše Krunića i novo sudsko vijeće!

4 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Novi detalji prebijanja starca u Tuzli: Ranije seksualno zlostavljao svog napadača

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

17

53

U prevrtanju čamca spašene samo dvije osobe: Među poginulima ima i djece

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner