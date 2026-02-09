ATV nezvanično saznaje da je u Čelincu otkrivena ilegalna pilana u čijem krugu se nalazilo između 100-150 kubika drvnih sortimenata.

Prema našim saznanjima, odmah je obaviještena republička šumarska inspekcija koja je u kratkom roku došla na mjesto događaja zajedno sa čelinačkom policijom.

Na licu mjesta se pojavio i navodni vlasnik tog stovarišta. Tom prilikom je uočeno da su drvni sortimenti uglavnom bez pločica i žiga sem manjeg broja sortimenta koji su imali pločice ŠG Banjaluka i žig SG BL 85 takođe iz ovog gazdinstva.

Vlasnik je kod sebe imao 19 otpremnih iskaza iz Šumskog gazdinstva Banjaluka koji su glasili na fizička lica, odnosno radi se o realizaciji slučajnih užitaka putem maloprodaje. Trenutno je u toku detaljno premjeravanje sortimenata te će biti utvrđena tačna količina i porijeklo.