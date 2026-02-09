Izvor:
ATV
09.02.2026
14:27
Komentari:0
ATV nezvanično saznaje da je u Čelincu otkrivena ilegalna pilana u čijem krugu se nalazilo između 100-150 kubika drvnih sortimenata.
Prema našim saznanjima, odmah je obaviještena republička šumarska inspekcija koja je u kratkom roku došla na mjesto događaja zajedno sa čelinačkom policijom.
Na licu mjesta se pojavio i navodni vlasnik tog stovarišta. Tom prilikom je uočeno da su drvni sortimenti uglavnom bez pločica i žiga sem manjeg broja sortimenta koji su imali pločice ŠG Banjaluka i žig SG BL 85 takođe iz ovog gazdinstva.
Vlasnik je kod sebe imao 19 otpremnih iskaza iz Šumskog gazdinstva Banjaluka koji su glasili na fizička lica, odnosno radi se o realizaciji slučajnih užitaka putem maloprodaje. Trenutno je u toku detaljno premjeravanje sortimenata te će biti utvrđena tačna količina i porijeklo.
Nauka i tehnologija
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
6 h0
Najnovije
Najčitanije
18
04
18
04
18
01
17
53
17
53
Trenutno na programu