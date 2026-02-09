Logo
Novi detalji prebijanja starca u Tuzli: Ranije seksualno zlostavljao svog napadača

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U Tuzli je 04.02.2026. jedna osoba napala 84-godišnjeg čovjeka na ulici koji je tom prilikom zadobio povrede te je prevezen na JZU UKC Tuzla nakon čega je uslijedila potraga za napadačem.

Prema informacijama "Avaza", muškarac koji je pretukao starca bio je seksualno zlostavljan, a istražitelji imaju indicije da je upravo to bio motiv napada.

Svemu je prethodila prepiska u kojoj je starac tražio da se nađu, na šta je napadač pristao. Kada su se sreli, pretukao ga je i nanio mu teške tjelesne povrede.

Zanimljivosti

Serena Vilijams na stubu srama: "Uvijek se sjetim Đokovića"

Takođe, činjenica je da napadač ranije nije prijavljivao da je seksualno zlostavljan od strane ovog čovjeka.

Poduzimajući operativno-taktičke mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog d‌jela Teška tjelesna povreda, istražitelji OKP PU Tuzla su, pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pronašli i identifikovali lice koje se sumnjiči za počinjenje navedenog krivičnog d‌jela, a radi se o K.N., rođen 2004. godine iz Tuzle.

Снијег у Москви какав није виђен 200 година

Svijet

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

U službenim prostorijama Policijske uprave Tuzla izvršena je kriminalistička obrada nad K.N. i protiv istog će u redovnoj proceduri Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo iz člana 172. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Teška tjelesna povreda.

