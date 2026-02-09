Traže ukidanje presude za ubistvo Slaviše Krunića i novo sudsko vijeće!

Branioci Benedija Đukanovića, Emilia Balda i Rodoljuba Gajića zatražili su od Vrhovnog suda Republike Srpske da ukinue ponovljenu presudu Okružnog suda u Banjaluci kojom su oni osuđeni na ukupno 85 godina zatvora za ubistvo vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića, njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića i ranjavanje vozača Gorana Ilića.

”Predlažem sudu da ponovo ukine presudu i naloži novo suđenje, ali da promijeni postupajuće sudsko vijeće. Najviše bih voljela da se novo suđenje održi pred vijećem Vrhovnog suda”, rekla je Đukanovićev branilac, advokat Tatjana Vasić, čiji su prijedlog podržali i drugi branioci.

Republički tužilac Žana Bojić, koja je mijenjala koleginicu Snježanu Petković, smatra da su u ponovljenom postupku otklonjeni svi nedostaci i manjkavosti iz ukinute presude. Naglasila je da neće čitati odgovor na žalbe branioca, predlažući sudu da žalbe odbije kao neosnovane i da potvrdi prvostepenu presudu.

Sud ”napao” vještaka kojeg je sam odredio

Iznoseći žalbu Vasićeva je navela da neće ponavljati sve što je u njoj napisano, jer je veoma obimna i opširna, ali je ponovo ukazala da se događaj nije odigrao onako kako je navedeno u optužnici.

”Odbrana od starta želi da utvrdi istinu, jer samo istina može da oslobodi mog branjenika. Kada smo tražili da se uradi 3D rekonstrukcija, predložili smo da to uradi vještak Vojin Maštruko, što je sud iz predubjeđenja odbio. Sud je odabrao Nenada Šipku, ali njegov zaključak nije bio dramatično drugačiji od onog što je odbrana govorila. Tada kreće napad suda na vještaka, jer nije potvrdio očekivano, već ono što je Maštruko već rekao”, rekla je Vasić.

Hronika Tužilaštvo: Vještak nas prevario, tražiti povrat 35.000 KM!

Prema njenim riječima presuda obiluje pretpostavkama i opet je osporavala iskaz preživjelog Gorana Ilića, navodeći da dokazi ne potvrđuju ono što je on pričao.

”Tokom rekonstrukcije on je sam sebe postavio u vozilo, a nijedan vještak nije našao koji su to projektili koji bi išli ka njegovim koljenima. Ono što je opisano u presudi i njegovoj izjavi prkosi zakonima fizike. Ista stvar je i sa smrtonosnom ranom kod Krunića, koja je s lijeve strane išla ispod brade ka tjemenu. Sud odbacuje ono što je utvrdila 3D rekonstrukcija (da je pucano iznutra) i navodi da je taj projektil prošao kroz staklo, s desne strane, odbio se od rukohvat u vozilu, pa se vratio i pogodio Krunića u glavu, što takođe prkosi fizici”, istakla je Vasić.

Nula dokaza za 25 godina zatvora - nepodnošljivo

Baldin branilac Nebojša Milanović ukazao je da je njegov klijent prvo bio oslobođen optužbe, da bi ga u ponovljenom suđenju osudili na 25 godina, a da je izveden samo jedan dokaz koji smatra nezakonitim (mjerenje prosječne brzine koliko mu je vremena trebalo da se odveze od kafića ”Alabama” do mjesta gdje je nestao signal s njegovog mobilnog telefona).

Hronika Odbrana: Ni danas ne znamo ko je, kako i zašto ubio Slavišu Krunića?

”Baldo je optužen na osnovu skupa indicija, ali ne postoji ni teoretsko tumačenje šta je indicija, a šta pretpostavka. Onda sud dvije indicije uzima kao činjenicu”, rekao je Milanović.

Emilio Baldo u sudnici je istakao da nije učestvovao u ubistvu Krunića i Pavlovića.

”U završnoj riječi tužiteljka je sama navela da protiv mene nema dokaza. Osuđen sam na osnovu nula dokaza na 25 godina zatvora!? Ja to stvarno ne mogu da podnesem”, istakao je Baldo.

Gajićev branilac, advokat Svetozar Bajić, smatra da je tokom cijelog postupka sud preuzeo ulogu istražnih organa.

”U ponovljenom postupku sve dokaze izvodio je sud, provjeravajući navode odbrane, a ne optužbe. Gajić nije znao niti je pokojnom Željku Kovačeviću mogao prenijeti informacije o tome kad je Krunić išao u ”Moreti”, kad je izašao, gdje je sjedio, koliko je imao članova obezbjeđenja, kako su oni bili naoružani, gdje sjede i u koje vrijeme su došli na mjesto gdje se ubistvo dogodilo”, rekao je Bajić.

Presuda zasnovana na pretpostavkama

On smatra da Gajić nije mogao ni pretpostaviti da će Krunić biti ubijen.

”Listing poziva između njega i Kovačevića prikazan je kao dokaz za pokušaj ubistva, a oni su se poznavali. Oni su zemljaci, komšije imali su kontakte i prije toga i da je listing rađen i u godinama prije ubistva vidjelo bi se da bi to bila ista količina poziva”, rekao je Bajić.

Ponovo je ukazao da tokom istrage nije izuzet video nadzor sa Krunićeve kuće i imanja, navodeći da je to veliki propust policije, tužilaštva, pa i samog ”Sektor sekjuritija”.

Hronika Trojici optuženih 85 godina za ubistvo Krunića i Pavlovića!

”Kada nema dokaza optuženi se oslobađajuću krivice, a ovdje u presudi imamo sve same pretpostavke. U dijelovima presude se navodi da je Kovačević nešto saznao od Gajića, ali to nije potkrepljeno nijednim dokazom. Sve inforamacije o Kruniću, Kovačević je mogao saznati ličnim nadzorom. Postavlja se onda pitanje da li bi Krunić bio ubijen da nije imao inforamcije od Gajića, odgovor je - da”, smatra Bajić.

Određena odšteta od 160.000 KM

Podsjetimo, nakon ponovljenog suđenja Đukanović je za ubistvo i nedozvoljeno posjedovanje oružja osuđen na 40 godina zatvora, Baldo na 25 godina, dok je Gajić zbog pomaganja u ubistvu osuđen na 20 godina zatvora. Osim visokih zatvorskih kazni, sud je usvojio i odštetne zahtjeve porodica ubijenih Krunića i Pavlovića, po kojem su osuđeni dužni da im na ime duševnog bola solidarno isplate 160.000 KM. Tačnije, po 20.000 KM za svakog člana porodice oštećenih.

Hronika Evo zašto je ukinuta presuda za ubistvo Krunića

Krunić i Pavlović su ubijeni 22. aprila 2019. godine na lokalnom putu u Glamočanima kod Banjaluke. Izrešetani su u terencu "tojota lend kruzer" na putu za Krunićevu vikendicu, u kojoj je njegova porodica boravila zbog renoviranja stana, što su i ubice znale. Đukanović je oglašen krivim da je zajedno sa Željkom Kovačevićem, koji je ubijen u razmjeni vatre sa Krunićevim vozačem, pucao na Krunića. Baldo je oglašen krivim da je učestvovao u planiranju zločina, te je Kovačeviću na telefon dojavio trenutak kada su Krunić i njegovo obezbjeđenje iz kafića ”Moreti” krenuli ka vikendici u čijoj blizini je zločin počinjen. Gajić je oglašen krivim za pomaganje ubistva, tako što je Kovačeviću dojavljivao informacije o Kruniću.

Ispaljeno najmanje 36 metaka

U presudi se navodi da su ubice na lokalnom putu sa uzvišenja otvorile rafalnu paljbu ka automobilu, kada je usporio na putu. Iz jedne puške ispaljeno je najmanje 20, a iz druge 16 metaka. Krunića je više hitaca pogodilo u glavu, a Pavlovića u grudni koš i obojica su na mjestu ostali mrtvi. Ilić je ranjen u oba koljena i ruku. Tako ranjen je ispao iz auta i iz pištolja "glok 17" ispalio čitav okvir ka napadačima i pritom ubio Kovačevića, koji je pogođen u butinu i umro je usljed iskrvarenja.

Hronika Rekonstrukcija ubistva Slaviše Krunića: Dovezen džip, Ilić objašnjavao kako je došlo do napada

Inače, Vrhovni sud Republike Srpske ranije je ukinuo presudu kojom je Đukanović osuđen na 40 godina zatvora, Gajić na 20 godina, dok je Baldo u nedostatku dokaza oslobođen optužbe i naložio novo suđenje. U ukinutoj presudi Vrhovni sud Republike Srpske je osporavao iskaz Gorana Ilića, te naložio da se uradi 3D rekonstrukcija događaja, jer je odbrana tvrdila da je Krunić ubijen iz unutrašnjosti vozila.