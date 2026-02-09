Logo
Large banner

Siniša Karan odgovorio Viktoru Orbanu

Izvor:

ATV

09.02.2026

16:51

Komentari:

0
Синиша Каран одговорио Виктору Орбану
Foto: ATV

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je veliku zahvalnost predsjedniku Vlade Mađarske Viktoru Orbanu za čestitke povodom pobjede na ponovljenim prijevremenim izborima.

"Nastavljamo odličnu saradnju naša dva naroda, koja počiva na zajedničkim ciljevima i vrijednostima, a na dobrobit Republike Srpske i Mađarske", napisao je Karan na društvenoj mreži "Iks".

Orban je čestitao Karanu "veliku pobjedu na izborima".

"Želim Vam uspjeh u služenju suverenoj volji Vašeg naroda i radujem se zajedničkom radu", napisao je Orban na "Iksu".

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je rezultate ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske prema kojima je nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta kandidat SNSD-a Sinaša Karan osvojio je 224.384 glasa, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 213.513 glasova.

Podijeli:

Tagovi:

Siniša Karan

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Петровић честитао Карану: Подршка народа политици очувања институција Српске

Republika Srpska

Petrović čestitao Karanu: Podrška naroda politici očuvanja institucija Srpske

1 h

0
ЦИК: Каран предсједник Републике Српске

Republika Srpska

CIK: Karan predsjednik Republike Srpske

1 h

0
Орбан честитао Карану

Republika Srpska

Orban čestitao Karanu

2 h

0
Одржан састанак о хитним мјерама санације моста и клизишта на ријеци Бистрици

Republika Srpska

Održan sastanak o hitnim mjerama sanacije mosta i klizišta na rijeci Bistrici

2 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Poljoprivrednici FBiH: Zabraniti uvoz mlijeka

18

04

Idealna frizura prema obliku lica: Otkrijte šta je najbolji izbor za vas

18

04

Nesreća u Banjaluci: Pješaka udarilo auto

18

01

Objavljena mapa: U ovim gradovima BiH Lidl otvara prodavnice

17

53

Dječak zadobio teške opekotine zbog TikTok trenda

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner