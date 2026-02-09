Siniša Karan odgovorio Viktoru Orbanu

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je veliku zahvalnost predsjedniku Vlade Mađarske Viktoru Orbanu za čestitke povodom pobjede na ponovljenim prijevremenim izborima.

"Nastavljamo odličnu saradnju naša dva naroda, koja počiva na zajedničkim ciljevima i vrijednostima, a na dobrobit Republike Srpske i Mađarske", napisao je Karan na društvenoj mreži "Iks".

Orban je čestitao Karanu "veliku pobjedu na izborima".

"Želim Vam uspjeh u služenju suverenoj volji Vašeg naroda i radujem se zajedničkom radu", napisao je Orban na "Iksu".

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je rezultate ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske prema kojima je nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta kandidat SNSD-a Sinaša Karan osvojio je 224.384 glasa, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 213.513 glasova.