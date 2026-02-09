Logo
CIK: Karan predsjednik Republike Srpske

Izvor:

SRNA

09.02.2026

16:25

ЦИК: Каран предсједник Републике Српске
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH utvrdila je rezultate ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske prema kojima je nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta kandidat SNSD-a Sinaša Karan osvojio je 224.384 glasa, dok je kandidat SDS-a Branko Blanuša dobio 213.513 glasova.

Prema konačnim podacima, Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku osvojio je 2.028 glasova, Nikola Lazarević iz Ekološke partije 1.660 glasova, nezavisni kandidati Igor Gašević 1.364, Slavko Dragičević 1.068 glasova.

Ukupan broj obrađenih listića 452.219, od čega je važećih bilo 444.017.

Телефон

Nauka i tehnologija

Korisnici Androida u opasnosti: Možete ostati bez novca

Na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske ukupno je izašlo 452.219 građana, ili 35,77 odsto upisanih u birački spisak.

Pravo glasa na jučerašnjim ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske imalo je 84.474 birača, od kojih je glasalo 41.826, ili 49,51 odsto.

CIK BiH

prijevremeni izbori

rezultati ponovljenih izbora

